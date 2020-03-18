《經濟通通訊社１８日專訊》長建（０１０３８）公布，截至去年底止全年純利
１０５﹒０６億元，按年升０﹒６％，若撇除外幣折算之負面影響，則按年增長６％，每股溢利
４﹒１７元，派末期息每股１﹒７８元，去年全年合共派息每股２﹒４６元，按年上升１％，標
誌著長建自１９９６上市２３年來股息連年增長。
期內，營業額３６１﹒２５億元，按年跌４﹒７１％，除稅前溢利１１４﹒７３億元，按年
升１﹒０１％。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
18/03/2020 16:42
長建去年純利按年升０﹒６％，末期息１﹒７８元
《經濟通通訊社１８日專訊》長建（０１０３８）公布，截至去年底止全年純利
１０５﹒０６億元，按年升０﹒６％，若撇除外幣折算之負面影響，則按年增長６％，每股溢利
４﹒１７元，派末期息每股１﹒７８元，去年全年合共派息每股２﹒４６元，按年上升１％，標
誌著長建自１９９６上市２３年來股息連年增長。
期內，營業額３６１﹒２５億元，按年跌４﹒７１％，除稅前溢利１１４﹒７３億元，按年
升１﹒０１％。（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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