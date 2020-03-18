【企業盈警】同方友友料去年將盈轉虧，錄２２００萬元人民幣虧損

《經濟通通訊社１８日專訊》同方友友（０１８６８）發盈警，預期截至去年底止，全年將
盈轉虧，錄得約２２００萬元（人民幣．下同）的虧損，而２０１８年同期則錄得１﹒４６億元
純利。
公司指，有關虧損主要由於２０１８年度，公司於政府補助約２﹒３億元中錄得一次性淨收
益約１﹒８６億元，用以清拆舊工廠，虧損將為４４００萬元，而２０１９年度並無再次錄得有
關款項。（ｓｋ）
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