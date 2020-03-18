【企業盈喜】中國天瑞汽車內飾料去年淨溢利將按年增加不少於五成

《經濟通通訊社１８日專訊》中國天瑞汽車內飾（０６１６２）發盈喜，預期截至去年底止

，全年淨溢利將按年大幅增加不少於５０％。

公司指，預計淨溢利增加，主要由於集團的重型卡車裝飾零部件及乘用車裝飾零部件銷售有

所增加；與截至２０１８年１２月３１日止年度之外匯虧損淨額約２８０萬元人民幣比較，截至

２０１９年１２月３１日止年度產生匯兌收益淨額；及確認為其他收入的政府補助增加所致。

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