【長和預測】長和明放榜料多賺１％，電訊成亮點惟能源零售業受壓

《經濟通通訊社記者黃和美１８日報道》長和（００００１）將於明日（１９日）公布去年

業績，英國脫歐引發外匯風險未除，加上中美貿易戰及本港社會運動多重夾擊下，大行對長和去

年盈利預期更趨保守，紛紛下調其目標價，其中瑞信更大劈目標價逾３０％，直指新型冠狀病毒

及油價「崩潰」令宏觀經濟下行，集團前景將受壓。

長和作為巨型綜合性跨國企業集團，業務可謂「八足咁多爪」，涉及港口、零售、基建、能

源及電訊等。市場預料長和去年電訊業務將成為亮點，然而能源、零售及港口業務存在挑戰。據

彭博綜合多間券商預測，長和去年純利介乎３７８﹒４３億元至４３２﹒９億元，較２０１８年

同期的３９０億元，按年倒退２﹒９７％至增加１１％，預測中位數為３９３﹒２４億元，按年

微升０﹒８７％。



＊瑞信降去年及今年盈測６至１３％，電訊業務料成業績主要增長動力＊



瑞信預期，長和去年下半年收入將按年倒退５％至２１８０億元；經常性盈利則料升１％至

２１０億元，但疫情及油價波動將會衝擊集團今年各項業務前景，因此下調長和去年及今年盈利

預測６至１３％，雖然維持「優於大市」評級，但就大削目標價３１﹒３％，由１３１元降至

９０元。

瑞信指，受惠收購ＷｉｎｄＴｒｅ後，３歐洲仍是長和去年業績的主要增長動力；零售業務

方面，料同店銷售增長仍健康，惟入帳收入料受到中國及歐洲匯率的不利因素影響。至於港口及

基建業務料有仍穩定表現，而赫斯基將有６０億元撥備虧損，但料會被出售和黃醫藥所抵銷。

該行坦言，新型冠狀病毒疫情將衝擊中國首季零售表現，料弱勢將持續至第二季。而隨著疫

情在全球蔓延，首季底歐洲零售業務料會受壓，甚至進一步波及港口業務。此外，油價大跌亦有

可能令赫斯基虧損擴大，相信只有３歐洲及基建業務相對較不受影響，支撐長和今年盈利表現。



＊摩通：匯率因素料拖累長和去年純利跌２％，零售業務下半年料復甦＊



摩根大通預料，長和去年純利按年下跌２％至３８０億元，主要由於去年下半年的匯率較上

半年下跌３％、香港零售業務經營環境艱難，以及基建業務和赫斯基能源盈利下跌所拖累，但料

部分可被電訊業務的正面貢獻所抵銷；並預期集團去年全年派息會維持３﹒１７元。

摩通又指出，貿易戰、英國脫歐懸而未決及香港社會事件，均令長和去年港口及零售的經營

構成低基數，儘管目前香港及中國零售業務備受疫情影響，但相信今年下半年業務將會復甦。該

行下調長和去年及今年盈利預測各１６％及１８％，以反映上述因素影響；同時下調其資產淨值

預測１９％至１２４元，降目標價２８﹒６３％，由１２１﹒９元削至８７元，但考慮到長和業

務多元化，可緩衝更多下行風險，因此仍維持其「增持」投資評級。



＊美銀美林：派息料持平，料零售及港口業務貢獻將大減＊



美銀美林則估計，長和去年核心盈利料按年升２％至３９９億元，每股派息料持平。但下調

今、明兩年每股盈利預測分別１５％及８％，以反映能源業務由盈轉虧的趨勢，以及由於疫情爆

發，今年零售及港口業務收入貢獻料會大減。其中受累於關店及零售額大跌，長和今年零售業務

ＥＢＩＴ料按年跌２８％；港口業務ＥＢＩＴ料跌１５％。不過，疫情對電訊業影響較中性，因

為在家辦公料會增加數據用量，將可抵銷商業活動減少的影響。

該行續指，長和基平面未有因全球股災而受影響，但其估值已跌至歷史跌低；考慮到長和財

務狀況仍強勁及業務多元化，重申其「買入」評級，但削減目標價１８％至７８元。



表列券商對長和去年純利預測、目標價及評級：



券商 ２０１９年純利預測（按年變幅） 目標價 評級

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瑞信 ３９２﹒９９億元（＋０﹒７７％） ９０元 買入

摩根大通 ３８０﹒６１億元（－２﹒４１％） ８７元 增持

美銀美林 ３９９﹒４８億元（＋２﹒４３％） ７８元 買入

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