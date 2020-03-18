【企業盈警】中華國際料去年稅前淨虧損不少於７５００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》中華國際（０１０６４）公布，截至去年１２月３１日止年度

，公司預期稅前淨虧損不少於７５００萬元，２０１８年度經審核稅前淨利潤為６９４０萬元。

主要由以下原因導致：經參考獨立專業房地產估值師初步評估後，集團投資物業組合（全部

位於中國大陸）在去年度錄得重估虧損約７８００萬元，相比２０１８年度重估盈餘有５３５０

萬；及集團租金收入由２０１８年度５１３０萬元減至去年度約４２００萬元，原因是去年８月

廣州一幢兩層非永久性商業裙樓拆建。（ｂｎ）

