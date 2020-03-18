《小傳日記》美期熔斷又失威，魚缸腳軟三年低！

《小傳日記》隔晚（１７日）侵侵再度出招救市，計劃推１萬億美金救市，包括直接向花旗

國國民派錢，銀彈攻擊下美股止跌回升，道指反彈過千點。不過，花旗國財長努欽收市又補多句

，話美股有需要時可縮短交易時間，佢咁講又嚇親孖屐，道指期貨亞洲時段又回復跌勢，拖累香

江魚缸無力反彈。

魚缸早段低開２４０點，未幾跌２９７點見半日低位２２９６６點。不過Ａ場造好，魚缸亦

拗腰跟住上，一度升１６１點見２３４２５點。低係，下晝美指期貨愈插愈低，三大股指期貨又

再熔斷跌停，恐慌情緒直捲亞太地區，魚缸當然跟住向下插水，一度瀉近１１００點，低見

２２１６７點，創２０１７年１月４日以來逾三年新低。最終埋單跌９７１點或跌逾４巴仙，收

報２２２９１點，主板成交１６６０﹒８９億銀增近一成。國企指數報８８００點，跌４１５點

或跌近半成。

Ａ場兩市一樣咁慘烈。上證綜指連跌六日，收報２７２８點，下跌５０點或跌近２巴仙；深

證成指報１００２９點，跌１７３點或跌近２巴仙，兩市合計成交８３７０億銀人民幣增多逾２

巴仙。

重磅藍戰士今日全部頭耷耷，ＱＱ（００７００）派成績表前有沽壓，全日碌低近半成，報

３３４銀；大象（００００５）ＣＥＯ個位終於由祈耀年坐正，不明朗因素消除，不過都無力獨

撐魚缸，午後撻返落嚟跌近１巴仙收４４﹒５５銀；生發發（００３８８）插低逾４巴仙，報

２２１﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）跪低逾半成，報６４﹒３５銀；建行（００９３９）跌逾

３巴仙，報６銀；神州移動（００９４１）唔見近６巴仙，報４８﹒８銀。



＊孖屐好牙煙公用跌到癲，魚缸係咁跌銀行穩如鐵＊



今日個「孖屐」認真「牙煙」，由升少少再倒跌成千點，公用佬點穩陣都頂唔住！收市後派

成績表嘅電能實業（００００６）無升跌，報５０﹒５銀；中電（００００２）蒸發逾３巴仙，

報７４﹒６銀；中華煤氣（００００３）碌低１巴仙，報１４﹒５４銀；港鐵（０００６６）唔

見逾２巴仙，報３８﹒８５銀；香江電訊（０６８２３）潛水逾２巴仙，報１１﹒０２銀。

本地銀行佬本身今朝好叻仔，齊齊領漲藍戰士，但各地肺炎疫情愈演愈烈，「孖屐」恐慌情

緒繼續大增，銀行佬最尾都打回原形，但跌幅已經比其他人少好多。大象跪低１巴仙，報４４﹒

５５銀；同系小象（０００１１）走低唔夠半巴仙，報１３２﹒９銀；東亞（０００２３）軟一

格報１６﹒７６銀；渣打（０２８８８）跣低近３巴仙，報４１﹒５５銀；中銀香江

（０２３８８）跣低２巴仙，報２２﹒２銀。



＊沙特又增產油佬好淒慘，大行唔睇好舜宇瀉到吐＊



沙特話提高原油出口至每日１千萬桶，加上目前國際油價繼續無運行，石油佬當然插水！中

石油（００８５７）蒸發逾５巴仙，報２﹒３１銀；中海油（００８８３）碌低逾７巴仙，報６

﹒８７銀；中石化（００３８６）漏氣７巴仙，報３﹒４６銀；中海油服（０２８８３）可以撻

到咁低大家無得唔服，急插逾一成報５﹒７銀。

手機製造鏈仲未完全恢復產能，蘋果仲關閉所有大中華以外門點，舜宇（０２３８２）仲要

分別比高盛同花旗降目標價同評級，手機佬齊齊跌低！舜宇瀉近１２巴仙，報９２﹒４銀，係全

日跌得最傷嘅藍戰士；瑞聲（０２０１８）挫近９巴仙，報３６﹒９銀；比亞迪電子

（００２８５）蒸發逾８巴仙，報１０﹒７２銀；丘鈦科技（０１４７８）碌低逾９巴仙，報８

﹒１２銀；富智康（０２０３８）插低逾４巴仙，報０﹒８６銀。



＊資金湧美金內險跌得甘，盈利續受壓萬科向下撻＊



孖屐避險情緒高漲，資金湧入搞到美金持續強勢，人仔相對受壓，中資金融佬都難逃一跌，

內險佬即刻腳仔軟。平保（０２３１８）走低逾３巴仙，報７４﹒４５銀；國壽

（０２６２８）、太保（０２６０１）同新保（０１３３６）一齊唔見近７巴仙，分別報

１３﹒５２銀、１９﹒４銀以及２２﹒０５銀。

神州磚頭佬表現都麻麻，龍頭大哥萬科（０２２０２）去年賺少過預期，畀瑞信下調評級至

中性，全日撻低逾一成一，報２４﹒０５銀；融創（０１９１８）碌低近７巴仙，報３２﹒８銀

；潤地（０１１０９）漏氣跌逾７巴仙，報２９﹒７５銀；中海外（００６８８）同世房

（００８１３）雙雙無咗近６巴仙，報２３﹒０５銀及２２﹒４５銀；龍湖集團（００９６０）

插水逾８巴仙，報３１﹒６銀。

物管佬抗跌神話不再，雅生活（０３３１９）去年多賺近五成四，除咗末期息仲派特別股息

，股價半日曾經升過８巴仙，股價重上３０銀，不過收市得返唔夠１巴仙，報２８﹒０５銀；中

海物業（０２６６９）飛起逾１巴仙，報５﹒６４銀。不過其他物管佬齊齊表演跳水，綠城服務

（０２８６９）插低近４巴仙，報７﹒９銀；永升生活（０１９９５）潛水逾３巴仙，報６﹒３

３銀；碧桂園服務（０６０９８）跌逾２巴仙，報２５銀；時代鄰里（０９９２８）唔見一成有

多，報５﹒４８銀。請請！



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