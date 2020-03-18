【全球放水】施羅德：日本央行的舉動似乎無法阻止日本步入衰退

《環富通基金頻道１８日專訊》施羅德經濟師Ｐｉｙａ Ｓａｃｈｄｅｖａ表示，日本央行

已跟隨其他央行的步伐，希望能夠抵禦新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）所帶來的影響。然而

，投資者對央行的舉動無動於衷，而日本亦似乎將面臨衰退。

一如眾人所料，日本央行已跟隨包括美國聯儲局以內的其他央行實施寬鬆政策，希望藉以對

抗新型冠狀病毒疫情的影響。日本央行行長黑田東彥已發表緊急聲明，多方報道均指出日本央行

很可能將通過交易所買賣基金（ＥＴＦ）增購股票。

依照我們目前的理解，ＥＴＦ的每年購置上限將增加至１２萬億日圓，相等於翻了一倍，而

房地產信託基金、短期融資債券和企業債券方面的購置上限亦將有所提高。

東證股價指數（ＴＯＰＩＸ）在上述消息傳出之際仍在下跌，可見投資者對推出的措施無動

於衷。購入資產的中央目標、利率和前膽指引均維持不變，意味著長遠的整體財政政策不會有太

大的改動。最終，日本央行所公布的措施屬於加強量化寬鬆的政策，這將進一步擴大其資產負債

規模（本已比日本的國內生產總值還要高）。

上述的財政政策無疑揭示了投資者對日本央行救市技窮的想法。雖然行長黑田東彥強調將利

率進一步降至負數的可能性仍然存在，但就目前的舉措所見，日本央行對這種做法似乎有所保留

。該行突然提前數天公布措施有可能是與聯儲局協調的姿態，希望藉此穩定市場的動盪。

此外，日本央行亦因應企業融資方面的憂慮推出為期一年的零息企業貸款方案。此方案是在

日本政府宣布額外增撥相當於國內生產總值０﹒３％的中小企紓困措施後不久公布。

其他方面，學校及博物館均已暫時關閉，但日本仍未宣布國家進入緊急狀態。當局亦公布了

相當於國內生產總值０﹒１％的其他資助計劃，包括為需要請假照顧子女的家長提供津貼、增加

研發疫苗的撥款，以及增購病毒測試組件等。

日本經濟在第四季度經歷７﹒１％的環比年化萎縮後已顯得相當脆弱。日本央行現在所採取

的措施作用不大，因此我們維持對日本將因為新型冠狀病毒疫情而步向衰退的預測。（ｈｏ）

