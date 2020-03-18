《環富通基金頻道１８日專訊》駿利亨德森投資發表道，大型科技平台及新穎數碼商業模式
如何協助社會應對迅速蔓延的２０１９冠狀病毒病（ＣＯＶＩＤ－１９）。
隨著新型冠狀病毒蔓延，人與人之間的接觸受到限制，企業及社會均依賴新的數碼服務購買
物品、工作及獲取資訊。
鑑於中國在數碼參與度方面的領先優勢，中國的企業及公民迅速利用數碼平台，應對該病毒
帶來的種種限制。
該行相信該等事件將加速全球各地的數碼參與度，儘管一些做法將在危機消退後恢復正常，
但其他數碼優先的做法將變得正常化。（ｈｏ）
18/03/2020 16:05
【新冠肺炎】駿利亨德森：利用數碼經濟應對新冠肺炎
《環富通基金頻道１８日專訊》駿利亨德森投資發表道，大型科技平台及新穎數碼商業模式
如何協助社會應對迅速蔓延的２０１９冠狀病毒病（ＣＯＶＩＤ－１９）。
隨著新型冠狀病毒蔓延，人與人之間的接觸受到限制，企業及社會均依賴新的數碼服務購買
物品、工作及獲取資訊。
鑑於中國在數碼參與度方面的領先優勢，中國的企業及公民迅速利用數碼平台，應對該病毒
帶來的種種限制。
該行相信該等事件將加速全球各地的數碼參與度，儘管一些做法將在危機消退後恢復正常，
但其他數碼優先的做法將變得正常化。（ｈｏ）
|生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
|FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
|生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
|中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
|生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
|生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰