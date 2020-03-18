【新冠肺炎】駿利亨德森：利用數碼經濟應對新冠肺炎

《環富通基金頻道１８日專訊》駿利亨德森投資發表道，大型科技平台及新穎數碼商業模式

如何協助社會應對迅速蔓延的２０１９冠狀病毒病（ＣＯＶＩＤ－１９）。

隨著新型冠狀病毒蔓延，人與人之間的接觸受到限制，企業及社會均依賴新的數碼服務購買

物品、工作及獲取資訊。

鑑於中國在數碼參與度方面的領先優勢，中國的企業及公民迅速利用數碼平台，應對該病毒

帶來的種種限制。

該行相信該等事件將加速全球各地的數碼參與度，儘管一些做法將在危機消退後恢復正常，

但其他數碼優先的做法將變得正常化。（ｈｏ）

