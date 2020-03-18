美股三大指數期貨再度熔斷，港股收瀉９７１點報２２２９１點

《經濟通通訊社１８日專訊》美國財長努欽隔晚指向國會提交建議，為美國經濟注入一萬億

美元資金，並入市支持商業票據市場，刺激道指反彈逾千點，納指及標指更升逾６％。惟歐美的

肺炎疫情未見緩和，加上亞洲時間美股三大指數期貨再度跌逾３％，港股今早低開２４０點報

２３０２３點，其後表現反覆，在內銀股、本地銀行股及公用股上升帶領下，最多反彈１６１點

見２３４２５點。唯午後美股期貨觸發熔斷跌停，港股再次失守二萬三大關，由手機孖寶及地產

板塊領跌，重磅股騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）等跌幅一度擴大至６％附近水平，

再加上有消息指英倫銀行行長貝利，與大型金融機構管理層研究英國停市兩周的可能性，英國富

時指數期指跌近５％，拖累恆指一度急瀉１０９６點，低見２２１６７點，最終收報２２２９１

點，大跌９７１點或４﹒１８％，主板成交１６６０﹒８９億元多一成。國企指數報８８００點

，跌４１５點或４﹒５１％。

重磅股全線收低，中移動（００９４１）跌５﹒６１％，報４８﹒８元；港交所

（００３８８）走低４﹒０７％，報２２１﹒８元；建行（００９３９）跌３﹒２３％，報６元

；友邦（０１２９９）挫５﹒１６％，報６４﹒３５元。

Ａ股兩市同步向下，上證綜指收報２７２８點，跌５０﹒８８點或１﹒８３％，深證成指收

報１００２９點，跌１７３點或１﹒７％，兩市總成交８３６９﹒８５億元人民幣，按日多

２﹒３１％。



＊蘋果關閉中國以外門店，舜宇失「紅底」低見９０﹒９元＊



特朗普政府的抗疫救經濟措施終見眉目，白宮計劃在兩周內會向部分公民派發１０００美元

，惟歐美新冠肺炎確診個案持續飆升，市場恐慌情緒高漲，出口股捱沽，申洲國際

（０２３１３）跌４﹒５％，報７８﹒５元；耐世特（０１３１６）挫４﹒７％，報３﹒４５元

；創科（００６６９）跌８﹒４１％，報４７﹒４元；偉易達（００３０３）跌４﹒９％，報

６０﹒２元；德昌電機（００１７９）瀉１１﹒０８％，報１１﹒５６元。

蘋果公司決定關閉中國以外地區門店，相關股份繼續捱沽。花旗預期智慧手機的出貨量將下

跌，舜宇（０２３８２）盈利前景疲弱，將其評級由買入降至中性，舜宇股價失守「紅底」，最

低見９０﹒９元，收瀉１１﹒９２％，報９２﹒４元，為本日表現最差藍籌。瑞聲

（０２０１８）挫８﹒６６％，報３６﹒９元；比亞迪（００２８５）跌８﹒３８％，報

１０﹒７２元；丘鈦科技（０１４７８）走低９﹒２７％，報８﹒１２元。通達集團

（００６９８）全年純利減少兩成六，急瀉１９﹒１７％，報０﹒４８５元。

雖然全球移動通信系統協會公布行業報告顯示，中國穩居全球５Ｇ領導地位，惟５Ｇ概念股

受大市拖累先揚後挫，京信通信（０２３４２）軟１﹒０２％，報２﹒９１元；中通服

（００５５２）跌２﹒４７％，報５﹒１３元；長飛光纖（０６８６９）挫５﹒２３％，報

１４﹒５元；中興通訊（００７６３）仍受涉嫌行賄被美國司法部調查一事困擾，跌

１０﹒２４％，報２０﹒１５元。中國鐵塔（００７８８）去年純利按年增長９７﹒０６％至

５２﹒２２億元人民幣，高過市場預期，該股今日力保不失平收，報１﹒６８元。



＊新經濟股齊齊捱沽，騰訊績前挫４﹒５％＊



股王騰訊（００７００）今日收市後公布業績，績前先挫４﹒５２％，報３３４元。阿里巴

巴（０９９８８）再失１７６元招股價，最低見１７２﹒８元，收跌５﹒５７％，報１７３元。

閱文（００７７２）去年盈利升兩成好過預期，獲花旗及中金上調今明兩年盈利預測，逆市漲

６﹒３１％，報２９﹒５元。美團點評（０３６９０）挫８﹒０３％，報７５﹒５５元；美圖

（０１３５７）走低８﹒０２％，報１﹒４９元。



＊祈耀年「坐正」行政總裁，匯控仍軟近１％＊



長和（００００１）及長實（０１１１３）明日公布業績，瑞信預期疫情及油價波動將會衝

擊長和今年業務前景，因此下調其去年及今年盈利預測６％至１３％，今日收跌６﹒６４％，報

４９﹒９元。長實（０１１１３）則挫８﹒０４％，報３７﹒１５元。同系股份跟隨走低，長江

生命科技（００７７５）跌６﹒１％，報０﹒７７元；泓富產業信託（００８０８）走低

３﹒４８％，報２﹒５元；長江基建（０１０３８）收市後公布去年業績，績前跌４﹒９２％，

報４４﹒４５元。

匯控（００００５）今早宣布委任祈耀年為行政總裁，即時生效。消息一度刺激股價抽高，

不過仍不敵大市跌勢，匯控收市軟０﹒８９％，報４４﹒５５元；同系恆生（０００１１）跌

０﹒３％，報１３２﹒９元；東亞（０００２３）滑０﹒１２％，報１６﹒７６元；大新銀行

（０２３５６）挫３﹒９７％，報７﹒５元；渣打（０２８８８）跌２﹒６９％，報４１﹒５５

元。（ｎｓ）

