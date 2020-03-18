《鍾之日記》市場風雲莫測，維穩升幅化煙

《鍾之日記》３月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：挫。祖國股市：倒跌。



美股隔晚強勁反彈，標指漲６％，道指漲５﹒２％，惟股市風雲莫測，如同香港的天氣一般

，上午突然掛出黃色暴雨警告，美股三大指數期貨約下午１時半全線跌停板，恐慌情緒直捲亞股

，更有消息指包括貝萊德、摩根大通、紐約梅隆銀行等多名金融機構高管提出有關關閉股票市場

兩星期的可能性，惟報道指他們都不認為有關做法有助解決目前的危機。

即使美股隔晚大反彈，港股今早沒有跟隨，初段約跌三百點，一度最多反彈１６１點見

２３４２５點。午後再受壓下滑，恆指最低見２２１６７點挫１０９６點，全日收市，恆指仍挫

９７１﹒９１點至２２２９１﹒８２點，成交金額約１６６０﹒８９億元。按日多一成。



＊Ａ場連跌六日，外資六日走資５５９億人幣＊



外圍回穩助力，滬深股市今早高開，滬綜指午收前觸及全日最高位２８１５﹒８７點，漲幅

達到１﹒３％，惟下午快速倒跌，且愈跌愈多，結果收跌１﹒８３％，連續第六日下跌，並在全

日最低位２７２８﹒７６點收市，創下自去年２月１５日以來最低收市水平，亦令滬指重返春節

後復市首日（２月３日）崩跌的位置（２７４６點），此前的抗疫維穩帶動的升幅盡化雲煙。

恐慌情緒刺激午後交投增，兩市全日成交８３７０億人民幣，按日增２﹒３％，外資連續第

六日流出，全日通過陸股通淨沽出７１﹒９１億元人民幣，連續六日走資５５８﹒７６億元人民

幣。

大行紛紛對中國今年經濟表現感悲觀，第一季經濟負增長已成共識，其中高盛看得最淡，料

中國第一季經濟萎縮９％，瑞銀連續兩周下調預測，下調一季度ＧＤＰ預測至同比萎縮５％（上

周由３﹒８％下調至２％）。



＊手機孖寶領跌恆指，聯通創１４年低＊



蘋果表示，為遏制新冠肺炎蔓延，決定延長關閉大中華地區以外的所有蘋果零售店，直至進

一步通知，而公司早前僅表示措施僅直至本月２７日。

花旗發表研究報告指，由於新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，以及智慧手機需求存在不確定性，

舜宇光學（０２３８２）今年盈利前景疲弱。該行下調公司目標價２８％至１１５元，評級由「

買入」降至「中性」。

舜宇日前公布，去年純利升約６０﹒２４％，至約３９﹒９１億元人民幣。績後高盛雖然維

持其「買入」評級，但目標價削一成三至１３０元。而摩通亦維持對其「中性」評級，目標價由

１２５元下調至１２０元。

恆指早段曾經升逾百點，惟手機孖寶舜宇光學及瑞聲（０２０１８）已逆市偏軟。其後兩股

更領市大挫。其中，舜宇今早失守１００元關後反覆下探，最低更逼近９０元，收市瀉

１１﹒９％，報９２﹒４元，創逾半年新低，亦是今日表現最差的藍籌。瑞聲今早亦失守４０元

，收跌８﹒７％，報３６﹒９元。

中資電訊股午後同樣隨市急插，中國聯通（００７６２）尾段跌幅明顯擴大，收挫９﹒５％

，報４﹒１８元，盤中低見４﹒１７元創近１４年低；中移動（００９４１）亦插５﹒６％，報

４８﹒８元，盤中低見４８﹒６元創逾６年低。



＊萬科總裁道出內房悲歌，股價績後暴跌１１％＊



萬科企業（０２２０２）公布，截至去年１２月３１日止年度純利約３８８﹒７億元人民幣

，按年升１５﹒１％，每股盈利３﹒４７元，派末期股息每股１﹒０４５元。集團營業收入按年

升２３﹒８％，毛利增２０﹒２３％。盡管盈利有增長，但表現屬平平，再加上外界對萬科業務

的擔憂影響了股價表現，萬科今日暴跌１１﹒４％，報２４﹒０５元，盤中低見２３﹒６５元，

刷新約一年半新低。

萬科總裁祝九勝在線上業務會表示，萬科在湖北三個城市武漢、宜昌和鄂州，於１月２３日

以後基本沒有新銷售，湖北業務佔公司總業務３﹒１％，影響還是比較大；疫情帶來的次生災害

對萬科更為致命，目前交付壓力巨大，對１萬個客戶有交付延緩的可能性，全年的影響可能涉及

３﹒９萬戶；另外，萬科今年春節後開工比往年遲了４０日，祝九勝表示，這些影響最終體現在

萬科現金流，未來１至３年將產生結算壓力。

萬科的慘況也是整個內房行業的縮影，本來就流動性壓力巨大的內地發展商，復工進度緩慢

意味著交樓延後，令現金流更為緊張。中國恆大（０３３３３）大跌７﹒７％，潤地

（０１１０９）跌７﹒５％，融創中國（０１９１８）跌７％，碧桂園（０２００７）插水

５﹒８％，中海外（００６８８）跌５﹒５％。



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