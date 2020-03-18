《駐京專電》《紐時》等３美媒駐華美籍記者被禁中國包括港澳工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》中國政府就美方打壓中國媒體採取多項反

制措施。中國外交部宣布，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，即日起要求《

紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，從即日起４天內

向外交部新聞司申報名單，並於１０天內交還記者證，今後不得在中國，包括香港、澳門繼續從

事記者工作。

針對美方將５家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，中方亦要求《美國之音》、《紐約時

報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》五間美國媒體駐華分社向中方申報在中

國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

中方指，上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被逼進行的必要對等反制，完全

是正當合理防衛，「中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理

限制。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方也必將採取進一步的反制措施」。



＊蓬佩奧對中方做法感遺憾＊



美國國務卿蓬佩奧，對中方的做法感到遺憾。蓬佩奧又表示，被美方限制的機構並不是真正

的自由媒體，而是宣傳機構，與美國自由媒體性質不同。

《新華社》發文斥美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限，無理

刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓，特別是２０１８年１２月要求有關中國媒體駐美

機構註冊為「外國代理人」，２０２０年２月將５間中國媒體駐美機構列為「外國使團」。

