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18/03/2020 08:58

【抗疫維穩】人行：用好再貸款再貼現政策，已發優惠利率貸款千億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行召開電視電話會議進一步部署運
用再貸款再貼現支持復工復產工作。
　　人行副行長劉國強在會議指出，５０００億元（人民幣．下同）再貸款再貼現政策出台以來
，人民銀行總行和各分支機構採取多種措施，積極協調地方政府和金融機構，有效推動了再貸款
再貼現政策的落地，積極引導金融機構發放符合要求的優惠利率貸款，引導資金投向復工復產領
域，實現了精準滴灌的政策效果。截至３月１５日，金融機構累計發放優惠利率貸款共
１１１４億元，對支持企業復工復產發揮了重要作用。
　　會議強調，當前疫情防控形勢發生積極向好變化，企業復工復產穩步有序推進，但疫情防控
和經濟社會發展任務依然艱巨繁重，人民銀行要用好已有金融支持政策，繼續加大金融支持力度
，進一步發揮再貸款再貼現的政策效果。
　
＊支持小微企業復工復產，支持生豬等畜禽養殖＊
　
　　會議要求，人民銀行各分支機構要進一步管好用好再貸款再貼現政策，重點支持現階段亟需
解決、受疫情影響較大的「難點」和「痛點」，主要包括，支持抗擊疫情衝擊能力較弱的小微企
業復工復產，支持生豬等畜禽養殖、水產養殖、磷肥生產等春耕備耕關鍵領域，支持國際供應鏈
產品生產等外貿領域，支持貧困地區經濟社會發展，對受疫情影響較大的旅遊娛樂、住宿餐飲、
交通運輸等行業，也要做好金融支持工作。

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