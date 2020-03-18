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18/03/2020 09:21

【新冠肺炎】全國昨新增確診１３宗，湖北疑似病例「清零」

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１７日，全國新增確診新型冠狀
病毒肺炎病例１３宗，湖北僅新增確診病例１宗，其餘均為境外輸入個案；新增死亡人數１１人
，全數來自湖北；新增治癒出院病例９２２宗，新增疑似病例２１宗。
　　截至３月１７日，全國累計確診病例８０８９４宗，累計死亡人數３２３７人；現有確診病
例８０５６宗，其中重症２６２２宗；現有疑似病例１１９宗；累計治癒出院病例６９６０１宗


＊１２宗新增境外輸入確診，廣東佔５宗＊

　　在１２宗新增的境外輸入確診病例中，廣東５宗，北京３宗，上海３宗，四川１宗，累計報
告境外輸入確診病例１５５宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２５７宗，香港單日再新增１０宗至１６７宗（９２人出
院，４人死）；澳門再增２宗至１３宗（１０人出院）；台灣新增１０宗至７７宗（２２人出院
，１人死）。

＊湖北僅新增確診病例１宗，疑似病例「清零」＊

　　湖北省新增確診病例１宗，患者來自武漢；全省累計確診宗數至６７８００宗；新增治癒出
院病例８９６宗，累計至５６８８３宗；在新增的１１宗死亡病例中，武漢市佔１０宗，全省累
計死亡病例３１２２宗；現有確診病例７７９５宗，其中重症病例２５８０宗。目前沒有任何疑
似病例。（ａｃ）

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