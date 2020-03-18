【新冠肺炎】全國昨新增確診１３宗，湖北疑似病例「清零」

《經濟通通訊社１８日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１７日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例１３宗，湖北僅新增確診病例１宗，其餘均為境外輸入個案；新增死亡人數１１人

，全數來自湖北；新增治癒出院病例９２２宗，新增疑似病例２１宗。

截至３月１７日，全國累計確診病例８０８９４宗，累計死亡人數３２３７人；現有確診病

例８０５６宗，其中重症２６２２宗；現有疑似病例１１９宗；累計治癒出院病例６９６０１宗

。



＊１２宗新增境外輸入確診，廣東佔５宗＊



在１２宗新增的境外輸入確診病例中，廣東５宗，北京３宗，上海３宗，四川１宗，累計報

告境外輸入確診病例１５５宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２５７宗，香港單日再新增１０宗至１６７宗（９２人出

院，４人死）；澳門再增２宗至１３宗（１０人出院）；台灣新增１０宗至７７宗（２２人出院

，１人死）。



＊湖北僅新增確診病例１宗，疑似病例「清零」＊



湖北省新增確診病例１宗，患者來自武漢；全省累計確診宗數至６７８００宗；新增治癒出

院病例８９６宗，累計至５６８８３宗；在新增的１１宗死亡病例中，武漢市佔１０宗，全省累

計死亡病例３１２２宗；現有確診病例７７９５宗，其中重症病例２５８０宗。目前沒有任何疑

似病例。（ａｃ）

