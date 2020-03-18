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18/03/2020 13:52

【大灣區】珠海橫琴口岸澳方口岸區正式移交澳門

　　《經濟通通訊社１８日專訊》澳門、珠海兩地政府凌晨舉行橫琴口岸澳方口岸區移交儀式，
即日起澳方口岸適用於澳門特區法律管轄。
　　橫琴新口岸分三個階段移交澳方，本次移交屬第一階段的區域，包括旅檢大樓、出入境疏散
平台及蓮花大橋原內地管轄的主橋等，總面積為６６４２８平方米；第二階段包括永久客貨車通
道、隨車人員驗放廳，以及澳門大學通往橫琴新口岸通道橋（珠方預計２０２１年底建成）等；
第三階段包括澳門輕軌延伸至橫琴口岸預留的區域。（ａｃ）

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