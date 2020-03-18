  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2020 09:22

【Ａ股外援】富時羅素：Ａ股３月擴容分兩步走，四分三於６月實施

　　《經濟通通訊社１８日專訊》指數編制公司富時羅素１７日發布臨時公告，Ａ股最新一批納
入指數將分成兩步實施。公告顯示，兩步走即：最新一批納入規模的四分之一在２０２０年３月
實施，剩餘四分之三將與２０２０年６月的指數評估一道實施。上述調整將影響ＦＴＳＥ　ＧＥ
ＩＳ旗艦指數系列及其衍生指數系列，如ＦＴＳＥ　Ａｌｌ－Ｗｏｒｌｄ。
　　２月２１日，富時羅素公布了其旗艦指數評議結果和中國Ａ股新入列指數公司名單，本次調
整將中國Ａ股的納入因子由１５％提升至２５％（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
生財有道18/03/2020
背靠國際巨頭 滔博龍頭地位穩
樓市「胡」言18/03/2020
上車靠現在？2020年新居屋前瞻 粉嶺、火炭揀唔揀得落？
生財有道17/03/2020
最新失業率升至3.7%逾九年新高 短期內壓力更大
中國故事17/03/2020
【新冠肺炎】澳門周三起將禁止中港台以外非本地居民入境
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】SPT Mask預售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金