《經濟通通訊社１８日專訊》指數編制公司富時羅素１７日發布臨時公告，Ａ股最新一批納
入指數將分成兩步實施。公告顯示，兩步走即：最新一批納入規模的四分之一在２０２０年３月
實施，剩餘四分之三將與２０２０年６月的指數評估一道實施。上述調整將影響ＦＴＳＥ ＧＥ
ＩＳ旗艦指數系列及其衍生指數系列，如ＦＴＳＥ Ａｌｌ－Ｗｏｒｌｄ。
２月２１日，富時羅素公布了其旗艦指數評議結果和中國Ａ股新入列指數公司名單，本次調
整將中國Ａ股的納入因子由１５％提升至２５％（ｗｌ）
18/03/2020 09:22
【Ａ股外援】富時羅素：Ａ股３月擴容分兩步走，四分三於６月實施
《經濟通通訊社１８日專訊》指數編制公司富時羅素１７日發布臨時公告，Ａ股最新一批納
入指數將分成兩步實施。公告顯示，兩步走即：最新一批納入規模的四分之一在２０２０年３月
實施，剩餘四分之三將與２０２０年６月的指數評估一道實施。上述調整將影響ＦＴＳＥ ＧＥ
ＩＳ旗艦指數系列及其衍生指數系列，如ＦＴＳＥ Ａｌｌ－Ｗｏｒｌｄ。
２月２１日，富時羅素公布了其旗艦指數評議結果和中國Ａ股新入列指數公司名單，本次調
整將中國Ａ股的納入因子由１５％提升至２５％（ｗｌ）
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