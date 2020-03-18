【Ａ股外援】富時羅素：Ａ股３月擴容分兩步走，四分三於６月實施

《經濟通通訊社１８日專訊》指數編制公司富時羅素１７日發布臨時公告，Ａ股最新一批納

入指數將分成兩步實施。公告顯示，兩步走即：最新一批納入規模的四分之一在２０２０年３月

實施，剩餘四分之三將與２０２０年６月的指數評估一道實施。上述調整將影響ＦＴＳＥ ＧＥ

ＩＳ旗艦指數系列及其衍生指數系列，如ＦＴＳＥ Ａｌｌ－Ｗｏｒｌｄ。

２月２１日，富時羅素公布了其旗艦指數評議結果和中國Ａ股新入列指數公司名單，本次調

整將中國Ａ股的納入因子由１５％提升至２５％（ｗｌ）

