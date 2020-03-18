《經濟通通訊社１８日專訊》東亞還未完全控制住第一波新型冠狀病毒肺炎疫情，便需要應
付輸入型病例帶來的第二波疫情，包括此前被指處理疫情果斷的台灣。台灣疫情指揮中心今日宣
布再增２３例確診，創單日新高，令全台累計病例數達到１００例。
在新增確診病例之中，有２例來自亞洲境外移入，１９例來自歐亞境外移入，其中兩例值得
留意，因為兩名患者均是外籍人士，於確診前在社區的時間比較長。至於剩餘２例本土案例之中
，有１人無旅遊史且家人沒有症狀，指揮中心指揮官陳時中表示正在進行調查。（ｅｙ）
18/03/2020 16:29
【新冠肺炎】台灣單日急增２３病例大部分來自境外，確診總數破百
《經濟通通訊社１８日專訊》東亞還未完全控制住第一波新型冠狀病毒肺炎疫情，便需要應
付輸入型病例帶來的第二波疫情，包括此前被指處理疫情果斷的台灣。台灣疫情指揮中心今日宣
布再增２３例確診，創單日新高，令全台累計病例數達到１００例。
在新增確診病例之中，有２例來自亞洲境外移入，１９例來自歐亞境外移入，其中兩例值得
留意，因為兩名患者均是外籍人士，於確診前在社區的時間比較長。至於剩餘２例本土案例之中
，有１人無旅遊史且家人沒有症狀，指揮中心指揮官陳時中表示正在進行調查。（ｅｙ）
|生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
|FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
|生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
|中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
|生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
|生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰