  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2020 16:29

【新冠肺炎】台灣單日急增２３病例大部分來自境外，確診總數破百

　　《經濟通通訊社１８日專訊》東亞還未完全控制住第一波新型冠狀病毒肺炎疫情，便需要應
付輸入型病例帶來的第二波疫情，包括此前被指處理疫情果斷的台灣。台灣疫情指揮中心今日宣
布再增２３例確診，創單日新高，令全台累計病例數達到１００例。
　　在新增確診病例之中，有２例來自亞洲境外移入，１９例來自歐亞境外移入，其中兩例值得
留意，因為兩名患者均是外籍人士，於確診前在社區的時間比較長。至於剩餘２例本土案例之中
，有１人無旅遊史且家人沒有症狀，指揮中心指揮官陳時中表示正在進行調查。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】SPT Mask預售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金