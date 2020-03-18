【新冠肺炎】台灣單日急增２３病例大部分來自境外，確診總數破百

《經濟通通訊社１８日專訊》東亞還未完全控制住第一波新型冠狀病毒肺炎疫情，便需要應

付輸入型病例帶來的第二波疫情，包括此前被指處理疫情果斷的台灣。台灣疫情指揮中心今日宣

布再增２３例確診，創單日新高，令全台累計病例數達到１００例。

在新增確診病例之中，有２例來自亞洲境外移入，１９例來自歐亞境外移入，其中兩例值得

留意，因為兩名患者均是外籍人士，於確診前在社區的時間比較長。至於剩餘２例本土案例之中

，有１人無旅遊史且家人沒有症狀，指揮中心指揮官陳時中表示正在進行調查。（ｅｙ）

