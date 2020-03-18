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18/03/2020 14:27

【抗疫維穩】國家知識產權局：已駁回３２８件涉疫非正常商標申請

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎疫情發生以來，一些企業和自然人圖謀不當商業利益
，將與疫情相關的「火神山」、「雷神山」、「新冠消毒」等文字搶注商標。對此，國家知識產
權局採取嚴格管控排查、依法依規駁回、及時通報信息、強化行業監管等舉措，予以嚴厲打擊。
截至３月１６日，在管控的累計１５８０餘件涉及疫情的商標申請中，依法駁回３２８件，准予
申請人主動撤回８６６件，並組織地方執法部門對相關申請人和代理機構進行約談、整改和處理
。（ｗｌ）

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