《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎疫情發生以來，一些企業和自然人圖謀不當商業利益
，將與疫情相關的「火神山」、「雷神山」、「新冠消毒」等文字搶注商標。對此，國家知識產
權局採取嚴格管控排查、依法依規駁回、及時通報信息、強化行業監管等舉措，予以嚴厲打擊。
截至３月１６日，在管控的累計１５８０餘件涉及疫情的商標申請中，依法駁回３２８件，准予
申請人主動撤回８６６件，並組織地方執法部門對相關申請人和代理機構進行約談、整改和處理
。（ｗｌ）
18/03/2020 14:27
【抗疫維穩】國家知識產權局：已駁回３２８件涉疫非正常商標申請
《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎疫情發生以來，一些企業和自然人圖謀不當商業利益
，將與疫情相關的「火神山」、「雷神山」、「新冠消毒」等文字搶注商標。對此，國家知識產
權局採取嚴格管控排查、依法依規駁回、及時通報信息、強化行業監管等舉措，予以嚴厲打擊。
截至３月１６日，在管控的累計１５８０餘件涉及疫情的商標申請中，依法駁回３２８件，准予
申請人主動撤回８６６件，並組織地方執法部門對相關申請人和代理機構進行約談、整改和處理
。（ｗｌ）
|生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
|FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
|生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
|中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
|生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
|生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰