  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/03/2020 16:47

【新冠肺炎】武漢一般企業不早於３月２０日２４時復工復產

　　《經濟通通訊社１８日專訊》湖北省人民政府副省長曹廣晶表示，武漢市第一類企業可以繼
續復工復產，其他企業按照不早於３月２０日２４時前復工復產。中風險地區，第一二三類企業
可繼續生產和復工復產；低風險地區，四類企業可繼續生產和復工復產；中低風險地區復工復產
要分階段有序實施。　
　　據《湖北日報》引述湖北省經濟和信息化廳廳長王祺揚稱，截至目前全省已有７６２９家工
業企業復工復產，復工率４９﹒３％。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
生財有道18/03/2020
沙俄打石油價格戰 大行點睇三桶油？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】SPT Mask預售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金