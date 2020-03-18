【新冠肺炎】武漢一般企業不早於３月２０日２４時復工復產

《經濟通通訊社１８日專訊》湖北省人民政府副省長曹廣晶表示，武漢市第一類企業可以繼

續復工復產，其他企業按照不早於３月２０日２４時前復工復產。中風險地區，第一二三類企業

可繼續生產和復工復產；低風險地區，四類企業可繼續生產和復工復產；中低風險地區復工復產

要分階段有序實施。

據《湖北日報》引述湖北省經濟和信息化廳廳長王祺揚稱，截至目前全省已有７６２９家工

業企業復工復產，復工率４９﹒３％。（ｗｌ）

