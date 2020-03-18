【ＦＯＣＵＳ】中美齊響失業警號，「直升機灑錢」抗衰退效用成疑

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎全球肆虐之勢未減。花旗國單日新增確診直逼２０００宗，北京首

都機場周二（１７日）入境人潮暴增兩倍，或與香港同面臨病例「倒灌」的第二波爆發風險。抗

疫形勢未見樂觀，「失業潮」警號不約而同齊鳴－－先有內地城鎮調查失業率大升至６﹒２％，

再有香港失業率升至３﹒７％的逾９年高位；最新則是努欽放言，倘錯失行動時機，美國失業率

恐飆至２０％。



＊穆迪：八千萬個崗位處中高風險＊



中國以舉國之力堅壁清野式抗疫，慘烈代價不單推低首兩月投資、工業、消費雪崩至雙位數

負增長，更令２月全國城鎮調查失業率勁升至６﹒２％歷史高位；據麥格理推算，此意味內地首

兩月有多逾５００萬人失去飯碗。

在香港，政府昨日揭盅的最新失業率急升至３﹒７％的逾９年高位，其中消費及旅遊相關行

業、餐飲服務業失業率更分別高達６﹒１％、７﹒５％；星展更預計，上半年失業率恐逼５％。

而單日新增確診加速至近二千例的花旗國，為推銷侵侵構想的１﹒２萬億美元刺激方案，財

長努欽不惜以「失業率或飆至２０％」警告仍然猶豫不決的參議院民主黨人。

此並非聳人聽聞，需知１９２９－１９３３大蕭條期間，花旗國失業率曾直逼４０％；而據

穆迪最新分析，全美有近８０００萬個工作崗位（相當於全部１﹒５３億個的逾一半）正處於中

高風險，包括裁員、無薪假、減薪等，其中２７００萬個運輸、旅行、石油開採相關職位最危。



＊每人派錢一千美元恐治標不治本＊



侵侵津津樂道的「史上最低失業率」隨時因疫情反轉，白宮醞釀中的「直升機灑錢」式財政

刺激方案能否有效刺激經濟？拋開傳聞中的減免薪俸稅、援助小企業、救濟航空業等，單論努欽

提出的「兩周內向每個美國人派錢至少１０００美元」，恐怕是治標不治本，難刺激消費。

據美聯儲最新的消費者金融調查（ＳＣＦ），２４％的美國家庭擁有的流動資產不足

４００美元；而美國金融業監管局（ＦＩＮＲＡ）的研究更顯示，四分三年收入低於２﹒５萬美

元的個人，沒有可覆蓋三個月開支的應急錢。

「新債王」岡拉克（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ）最新稱，美國今年內有９０％機

會陷入衰退，較上周提及的８０％上升；而紐約聯儲以國債孳息表現推算的美國未來１２個月衰

退指標早於去年６月已攀越警戒線，或意味最快下季到來。渣打最新下調美國全年增長預測由１

﹒７％至－０﹒３％。有鑒於此，似不難理解美股跌完升、升完跌高度波動的糾結。

中國內地、香港、花旗國於可見將來的經濟前景俱暗，「貨幣＋財政」雙刺激的效用尚未顯

現，與其以短期交易心態執著「抄底」，或許做好風險管理才是上策。

