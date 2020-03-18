【新冠肺炎】南華早報員工初步確診，銅鑼灣黃竹坑辦公室即時關閉

《經濟通通訊社１８日專訊》消息透露，《南華早報》有員工初步確診。據《南華早報》行

政總裁劉可瑞（Ｇａｒｙ Ｌｉｕ）向員工發出的內部電郵指，該名員工屬Ｙｏｕｎｇ Ｐｏｓ

ｔ下自由工作者，除了在黃竹坑Ｓｏｕｔｈ Ｉｓｌａｎｄ Ｐｌａｃｅ辦公室工作外，亦曾在

３月１０日至１３日及１６日在時代廣場辦公室出現。時代廣場及黃竹坑辦公室即時關閉。

《南華早報》會繼續保持運作，員工可在家工作。據悉，員工今早至中午可以進入辦公室拿

回工作所需設備，但所有人不可逗留超過１０分鐘，並必須戴上口罩。（ｃｌ）

