【新冠肺炎】何栢良：未來兩周屬非常時期，港府應禁止外國人入境

《經濟通通訊社１８日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，為了應對疫情，本港

應該拒絕所有非香港居民入境。他認為香港明天才開始要求從全球入境人士強制隔離比較遲。

何栢良在電台節目上表示，本港近期出現大量輸入個案，形容未來兩星期屬非常時期。他預

計大批香港留學生會在短期內返港，建議由機場派專車接送抵港人士到酒店等地方，安排他們檢

疫１４日。

他又認為私人營運的公共交通工具，應該禁止不戴口罩的人士乘坐，私人地方亦應考慮要求

進出的人戴口罩才可搭電梯。（ｃｌ）

