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18/03/2020 10:34

【新冠肺炎】何栢良：未來兩周屬非常時期，港府應禁止外國人入境

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，為了應對疫情，本港
應該拒絕所有非香港居民入境。他認為香港明天才開始要求從全球入境人士強制隔離比較遲。
　　何栢良在電台節目上表示，本港近期出現大量輸入個案，形容未來兩星期屬非常時期。他預
計大批香港留學生會在短期內返港，建議由機場派專車接送抵港人士到酒店等地方，安排他們檢
疫１４日。
　　他又認為私人營運的公共交通工具，應該禁止不戴口罩的人士乘坐，私人地方亦應考慮要求
進出的人戴口罩才可搭電梯。（ｃｌ）

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