【新冠肺炎】劉怡翔：物流署口罩存量足以應付兩個多月的需要

《經濟通通訊社１８日專訊》財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，懲教署自今年１月已停止

承接物流署以外的口罩訂單，粗略估計物流署的口罩存貨，足夠應付各部門兩個多月的運作需要

。

他指，各部門已加大力度減省對口罩的需求，物流署會嚴守內部指引，優先分配防疫物資至

參與檢疫工作和執行檢疫令的人員，以及維持必要公共服務的前線人員。

他強調政府物流署採購的口罩是供部門使用，市民如有需要可在市面購買，由於口罩有儲存

期限，列為戰略物資並非適當方法。（ｃｌ）

