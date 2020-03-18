《經濟通通訊社１８日專訊》澳門政府宣布，為了接載經香港返程的澳門居民返回澳門進行
醫學觀察，旅遊危機處理辦公室及高等教育局呼籲過去１４日曾到中國內地、澳門及台灣地區以
外的國家和地區，並持有３月１９日至３月３１日抵達香港機場有效機票的澳門居民預先登入網
頁進行登記。登記人士必須在航班抵達香港前１６小時完成登記。
澳門今日起禁止所有非本地居民入境，但內地、香港和台灣居民，以及外地僱員不受限制。
（ｃｌ）
18/03/2020 14:25
【新冠肺炎】澳門呼籲海外居民經香港回程前預先進行網上登記
《經濟通通訊社１８日專訊》澳門政府宣布，為了接載經香港返程的澳門居民返回澳門進行
醫學觀察，旅遊危機處理辦公室及高等教育局呼籲過去１４日曾到中國內地、澳門及台灣地區以
外的國家和地區，並持有３月１９日至３月３１日抵達香港機場有效機票的澳門居民預先登入網
頁進行登記。登記人士必須在航班抵達香港前１６小時完成登記。
澳門今日起禁止所有非本地居民入境，但內地、香港和台灣居民，以及外地僱員不受限制。
（ｃｌ）
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