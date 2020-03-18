【新冠肺炎】澳門今日錄第１４宗確診，為印尼籍外僱隨行女家屬

《經濟通通訊社１８日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門今日上午確診

第１４宗新型冠狀病毒感染病例，患者是一名４２歲女性，為印尼籍外僱隨行家屬。

患者於３月１７日乘坐國泰航空ＣＸ７１８（座位４７Ｆ）由印尼雅加達到達香港，乘金巴

經港珠澳口岸入境時，被口岸衛生檢疫人員發現有發熱症狀，隨即送往醫院特別急診，就診時被

分類為中度風險個案，當時經診治和取樣作病毒核酸檢測後由丈夫自駕車返回住所，回家後沒有

外出，確診後由專車接到仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療，目前情況一般。（ｃｌ）

