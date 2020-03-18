《經濟通通訊社１８日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，澳門新增第１５例新型
冠狀病毒肺炎病例，患者為３１歲男性，菲律賓籍外地僱員，任職酒店侍應。
患者在澳門的最後上班日是１月２６日，於１月２７日至３月１５日回菲律賓探親，３月
１６日由菲律賓經香港到達澳門，３月１７日因牙痛３天、皮疹１天到鏡湖醫院急診就診，分類
屬中風險個案，經診治和取樣作病毒核酸檢測後返回住所。今日下午顯示陽性結果，確診為新型
冠狀病毒肺炎。（ｃｌ）
18/03/2020 18:05
【新冠肺炎】菲律賓籍酒店侍應確診，澳門累計增至１５宗確診
《經濟通通訊社１８日專訊》澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，澳門新增第１５例新型
冠狀病毒肺炎病例，患者為３１歲男性，菲律賓籍外地僱員，任職酒店侍應。
患者在澳門的最後上班日是１月２６日，於１月２７日至３月１５日回菲律賓探親，３月
１６日由菲律賓經香港到達澳門，３月１７日因牙痛３天、皮疹１天到鏡湖醫院急診就診，分類
屬中風險個案，經診治和取樣作病毒核酸檢測後返回住所。今日下午顯示陽性結果，確診為新型
冠狀病毒肺炎。（ｃｌ）
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