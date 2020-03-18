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18/03/2020 18:15

【企業盈警】龍輝國際控股料去年蝕至少１﹒１億元人民幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》龍輝國際控股（０１００７）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度將錄得不少於１﹒１億元人民幣之虧損淨額，主要由於年內之營商環境挑戰
重重，對整體業務營運造成重大負面影響，亦難免導致集團於年內結束及暫停經營若干餐廳，以
及年內集團就涉及該等餐廳及若干表現欠佳之餐廳之物業、廠房及設備或使用權資產計提減值撥
備。（ｃｗ）

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