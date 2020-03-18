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18/03/2020 18:27

【新冠肺炎】火幣科技共採購１﹒５萬個口罩，捐給有需要香港市民

　　《經濟通通訊社１８日專訊》火幣科技（０１６１１）公布，集團母公司火幣集團旗下「火
幣公益」，共採購１﹒５萬個口罩，捐贈給需要幫助的香港市民。首批１萬個口罩已於昨日送至
深水埗北河同行，即北河（明哥）慈善基金有限公司，另外５０００個口罩將於近日捐贈給樂善
堂。
　　另外，集團又指，火幣公益和火幣科技也會繼續尋找防疫物資，幫扶社區，與大家共度難關
。（ｃｗ）

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