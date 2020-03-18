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18/03/2020 07:53

【企業盈警】華君國際（００３７７）料去年虧損擴大

　　《經濟通通訊社１８日專訊》華君國際（００３７７）公布，繼早前發盈利警告後，根據去
年未經審核綜合管理帳目的初步評估，去年虧損預計與２０１８年度虧損約３﹒８９億元（人民
幣．下同）相比為１６０％或更多。
　　該集團指，虧損增加主因去年內沒有財務擔保合約撥備撥回，而２﹒６２億元的財務擔保合
約撥備撥回收益則計入上期損益內、去年可換股債券公平值變動收益較上期約１﹒１８億元減少
約９０％，加上去年財務費用較上期增加約２５％。（ｗｈ）

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