【企業盈警】華君國際（００３７７）料去年虧損擴大

《經濟通通訊社１８日專訊》華君國際（００３７７）公布，繼早前發盈利警告後，根據去

年未經審核綜合管理帳目的初步評估，去年虧損預計與２０１８年度虧損約３﹒８９億元（人民

幣．下同）相比為１６０％或更多。

該集團指，虧損增加主因去年內沒有財務擔保合約撥備撥回，而２﹒６２億元的財務擔保合

約撥備撥回收益則計入上期損益內、去年可換股債券公平值變動收益較上期約１﹒１８億元減少

約９０％，加上去年財務費用較上期增加約２５％。（ｗｈ）

