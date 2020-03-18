萬科企業（０２２０２）去年純利升１５％，派息１﹒０４５元人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利約３８８﹒７億元（人民幣．下同），按年升１５﹒１％，每股盈利

３﹒４７元，派末期股息每股１﹒０４５元。

該集團指，營業收入按年升２３﹒８％，至３６７８﹒９億元，毛利增２０﹒２３％，至

１３２１億元，而去年銷售額和面積分別升３﹒９％和１﹒８％，至６３０８億元和４１１２萬

平方米，住宅佔８６﹒４％。至於期內結算面積２４６０﹒３萬平方米，同比增長１２﹒３％，

房地產開發業務結算收入３３４０﹒４億元，同比增長２２﹒１％，每平方米結算均價為約

１﹒３６萬元。至於報告期末，有４２８８﹒５萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額合計約

６０９１億元，按年末分別增長１５﹒６％和１４﹒８％。



＊去年投資１５５０億元人幣購地＊



該集團指，去年開發項目新開工面積約４２４１﹒１萬平方米，同比下降１５﹒１％，完成

所訂計劃的１﹒１８倍，開發項目竣工面積約３００７﹒９萬平方米，同比增長９﹒１％，完成

所訂計劃的９８％。該集團指，今年計劃現有項目預計新開工面積２９２１萬平方米，預計項目

竣工面積３３１９萬平方米。至於去年獲取新項目１４７個，總規劃建築面積３７１６﹒５萬平

方米，權益規劃建築面積２４７８﹒４萬平方米，權益地價總額約人民幣１５４９﹒６億元，新

增項目每平方米平均地價６２５２元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

