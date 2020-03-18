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即市新聞

18/03/2020 07:55

萬科企業（０２２０２）去年純利升１５％，派息１﹒０４５元人幣

　　《經濟通通訊社１８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利約３８８﹒７億元（人民幣．下同），按年升１５﹒１％，每股盈利
３﹒４７元，派末期股息每股１﹒０４５元。
　　該集團指，營業收入按年升２３﹒８％，至３６７８﹒９億元，毛利增２０﹒２３％，至
１３２１億元，而去年銷售額和面積分別升３﹒９％和１﹒８％，至６３０８億元和４１１２萬
平方米，住宅佔８６﹒４％。至於期內結算面積２４６０﹒３萬平方米，同比增長１２﹒３％，
房地產開發業務結算收入３３４０﹒４億元，同比增長２２﹒１％，每平方米結算均價為約
１﹒３６萬元。至於報告期末，有４２８８﹒５萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額合計約
６０９１億元，按年末分別增長１５﹒６％和１４﹒８％。

＊去年投資１５５０億元人幣購地＊
　
　　該集團指，去年開發項目新開工面積約４２４１﹒１萬平方米，同比下降１５﹒１％，完成
所訂計劃的１﹒１８倍，開發項目竣工面積約３００７﹒９萬平方米，同比增長９﹒１％，完成
所訂計劃的９８％。該集團指，今年計劃現有項目預計新開工面積２９２１萬平方米，預計項目
竣工面積３３１９萬平方米。至於去年獲取新項目１４７個，總規劃建築面積３７１６﹒５萬平
方米，權益規劃建築面積２４７８﹒４萬平方米，權益地價總額約人民幣１５４９﹒６億元，新
增項目每平方米平均地價６２５２元。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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