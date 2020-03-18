《日入而息》騰訊多賺近兩成，電能少賺６﹒６％，港股瀉９７１點

《今天重點》﹡騰訊（００７００）去年純利升１９％至９３３億元人民幣；騰訊第四季非

通用會計準則純利升２９％；騰訊去年網絡遊戲收入增長１０％至１１４７

億元人民幣；騰訊去年網絡廣告業務收入增長１８％；騰訊冀將產品及服務

數字化，媒體廣告收入跌影響不大

﹡電能實業（００００６）去年純利跌６﹒６％至７１﹒３億元，末期息

２﹒０３元；去年英國及香港業務溢利分別跌１４％及２４％；電能實業黃

頌顯辭任獨立非執行董事，雷惠儒接任

﹡長建（０１０３８）去年純利按年升０﹒６％，末期息１﹒７８元；英國業

務溢利跌１２％，澳洲業務溢利微升１％

﹡李小加指結算及風險管理系統運作正常，未來幾個月需提高警惕；港交所優

化滬深港通機制，擬上半年推ＳＰＳＡ集中管理服務

﹡傳各大金融機構要求英國停市兩星期

﹡香港蟬聯全球生活成本最高城市，與新加坡大阪同列首位



《即日市況》﹡美股三大指數期貨再度熔斷，港股收瀉９７１點報２２２９１點



《深滬股市》﹡外圍突轉差，滬綜指轉勢收挫１﹒８％維穩升幅全抹



《美元匯價》﹡１﹒１１為歐元短線阻力，輕倉為合；歐元最新報１﹒０９７４╱７８，日

圓最新報１０７﹒４９╱５３



《公司業績》﹡騰訊（００７００）去年純利升１９％至９３３億元人民幣；騰訊第四季純

利按年升５２％至２１５﹒８２億人幣；騰訊去年網絡遊戲收入增長１０％

至１１４７億元人民幣；騰訊去年網絡廣告業務收入增長１８％

﹡長建（０１０３８）去年純利按年升０﹒６％，末期息１﹒７８元；英國業

務溢利跌１２％，澳洲業務溢利微升１％

﹡電能實業（００００６）去年純利跌６﹒６％至７１﹒３億元，末期息

２﹒０３元；去年英國及香港業務溢利分別跌１４％及２４％

﹡光大國際（００２５７）全年多賺２０％至５２億元，派末期息１３仙

﹡鐵塔（００７８８）全年賺５２﹒２２億元人幣，升近倍，派１﹒４５５分

﹡特步（０１３６８）去年多賺近１１％，末期息７﹒５仙

﹡禪遊科技（０２６６０）全年純利１﹒６１億元人民幣，升４８％

﹡通達宏泰（０２３６３）去年盈轉虧損６８１２萬元，不派息

﹡通達集團（００６９８）去年少賺２６％，末期息派０﹒０５仙

﹡亞勢備份（０８２９０）年度純利跌九成九至１１﹒１萬元，不派息

﹡東曜藥業（０１８７５）去年虧損擴至２﹒９９億元人民幣，不派息

﹡南華金融（００６１９）虧損收窄至７７５７萬元，不派末期息

﹡旭光高新材料（０００６７）年度虧損擴大至１﹒９６億元，公司不派息

﹡寶申（０８１５１）指疫情對營運不利，延遲公布業績

﹡思考樂（０１７６９）去年純利升３１％，派末期息及特息共０﹒１２元

﹡中國澱粉（０３８３８）去年少賺５８﹒１％，末期息０﹒６２仙

﹡碧桂園服務（０６０９８）去年多賺８１％，派末期息１５﹒１４分



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）優化滬深港通機制，擬上半年推ＳＰＳＡ集中管理服

務

﹡中國鐵塔（００７８８）去年塔類收入升４﹒１％，租戶數升８％；今年資

本開支２８０億元人幣，５Ｇ佔１７０億元

﹡ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）斥１００萬元入股融資租賃公司

﹡長和明放榜料多賺１％，電訊成亮點惟能源零售業受

﹡港鐵（０００６６）旗下商場中小型租戶４月份續減一半租金

﹡力世紀（００８６０）完成收購超跑製造商Ａｐｏｌｌｏ

Ａｕｔｏｍｏｂｉｌ

﹡工行（０１３９８）調整帳戶商品交易點差，稱近期有客戶多次大額非正常

交易

﹡中生製藥（０１１７７）附屬與人工智能公司合作發展ＡＩ輔助藥物開發

﹡國浩（０００５３）附屬Ｒａｎｋ賭場業務受累，但資產負債表穩健

﹡匯控（００００５）杜嘉祺：現無集資計劃，行政總裁一職曾有外部人選

﹡亞洲聯合基建（００７１１）簽訂１２﹒５億元三年期定期貸款協議

﹡保險極客獲２５００萬美元Ｃ輪融資，華興新經濟基金領投

﹡信銀國際推出普通話智能客服，提供２４小時電話查詢服務

﹡復星文旅（０１９９２）疫情短期內造成負面影響，未來三年拓最少１５家

度假村

﹡葉氏化工（００４０８）向潤滑油業務增資２２１３萬元人民幣

﹡澳至尊（０２０３１）主要股東高遠進一步增持１４１３萬股，公眾持股量

不足

﹡漢港控股（０１６６３）獲主要股東汪林冰購入合共８３﹒８萬股

﹡證監會表示信懇智能（０１９６７）股權高度集中

﹡電能實業（００００６）黃頌顯辭任獨立非執行董事，雷惠儒接任



《國企紅籌》﹡保利文化（０３６３６）附屬轉讓應收帳款和提供保理融資服務予母企

﹡光大國際（００２５７）環保行業短期或受國家補貼退坡影響有所動盪

﹡南方航空（０１０５５）２月客運運力投入按年跌７３％



《神州民企》﹡忠旺（０１３３３）擬分拆遼寧忠旺業務上交所上市

﹡騰訊（００７００）斥２億元人民幣於天津成立新網絡技術公司

﹡順風潔能（０１１６５）售６間光伏電站涉１﹒８億元人民幣

﹡萬科（０２２０２）疫情嚴重影響業務，降低派息率以保存現金；暫無意分

拆物業公司，將按疫情變化修訂戰略

﹡海王英特龍（０８３２９）附屬接獲上海法院傳訊令狀

﹡億達中國（０３６３９）２月份合約銷售金額為２﹒１４億元，按年跌近兩

成三

﹡浩沙國際（０２２００）浩沙國際及一化控股（０２１２１）上市地位將於

下周一予以取消



《中國要聞》﹡全球寬鬆背景下，數據顯示房企債券融資同比飆近五成

﹡恆大全面公開全國６１９個在售樓盤房價

﹡工信部表示研究推動公共領域用車電動化

﹡紫光系晶片業務將獲大基金注資，傳投資逾２２億元人民幣

﹡珠海橫琴口岸澳方口岸區正式移交澳門

﹡上海浦東多部門落實「五大倍增行動」

﹡國務院復工復產調研上海工作組赴特斯拉上海工廠調研

﹡滬八成中小企業復工，僅旅遊、演出和教育培訓未復工

﹡人行逆回購２２連停，今零投放零回籠

﹡工信部推四項便利舉措，助力汽車企業復工復產

﹡國家知識產權局表示已駁回３２８件涉疫非正常商標申請

﹡廣州出台１２條措施，加大資金扶持促進文旅產業發展

﹡中國對美媒採取反制，外交部表示起因和責任不在中方

﹡２月人行口徑外匯佔款轉跌１２５﹒３４億人幣

﹡商務部表示鼓勵具條件地區和企業推消費券購物券

﹡上金所將於明日起恢復白銀延期合約交易

﹡發改委表示將培育壯大新型消費和升級消費

﹡文旅部表示擴大優質數字文旅產品供給，發展沉浸式消費



《寶島快訊》﹡台股收跌２﹒３％，報９２１８﹒６７點



《其他消息》﹡政府研究八組棕地可行性，料可建逾２萬個公營房屋

﹡法庭判港鐵須向教大學生會長提供８．３１太子站片段

﹡香港蟬聯全球生活成本最高城市，與新加坡大阪同列首位

﹡外國記者會要求港府澄清禁美媒在港工作決定

﹡深股通額度全日流走２７億元，陸股通連續六日淨流出；滬股通額度全日流

走３６﹒９億元，陸股通淨流出７２億



《其他消息》﹡本港新增１４宗確診及８宗初步陽性個案，創單日新高；空手道代表李振豪

確診，成本港首名全職運動員染疫

﹡港府接３４００滯鄂港人求助，２０名港人內地確診

﹡全國昨新增確診１３宗，湖北疑似病例「清零」

﹡北京半日新增１１宗境外輸入，傳國際航班先停第三地

﹡台灣明天起限制外籍人士入境，非台人士需隔離１４天；台灣單日急增２３

病例大部分來自境外，確診總數破百

﹡澳門今日錄第１４宗確診，為印尼籍外僱隨行女家屬；澳門呼籲海外居民經

香港回程前預先進行網上登記

﹡武漢一般企業不早於３月２０日２４時復工復產

﹡西維珍尼亞州最終失守，美國所有州份均出現病例

﹡日本奧委會副主席確診，正接受治療

﹡鍾南山稱輸入病例感染性很強，籲歐洲進行強力干預

﹡何栢良稱未來兩周屬非常時期，港府應禁止外國人入境

﹡林正財稱本港或禁外國人入境，研究回港人士檢測安排

﹡南華早報員工初步確診，銅鑼灣黃竹坑辦公室即時關閉

﹡特朗普政府擬向國民派現金，推一萬億美元刺激計劃

﹡袁國勇撰文指新冠病毒源自美國說法毫無實證

﹡商務部表示疫情對消費短期影響大，惟不改持續升級趨勢

﹡康希諾生物（０６１８５）重組病毒疫苗獲批臨床試驗

﹡費城聯儲行行長表示疫情是黑天鵝，盡力保持市場流動性

﹡傳中國要求抵京國際航班先停第三地進行病毒檢測

﹡劉怡翔稱物流署口罩存量足以應付兩個多月的需要

﹡標普表示經濟驟停將導致全球信用壓力徒增

﹡歐國盃延至明年舉行，中國世俱盃讓路將順延

﹡聯合研究表示武漢封城後未確診患者比例大減抑病毒傳播

﹡永明金融捐贈６５００支消毒搓手液予有需要社群

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