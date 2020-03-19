《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 １９８９８．９２ 跌 １３３８．４６點╱６．３０％
標普５００ ２３９８．１０ 跌 １３１．０９點╱５．１８％
納斯達克 ６９８９．８４ 跌 ３４４．９４點╱４．７０％
倫敦富時１００ ５０８０．５８ 跌 ２１４．３２點╱４．０５％
法蘭克福ＤＡＸ ８４４１．７１ 跌 ４９７．３９點╱５．５６％
巴黎ＣＡＣ４０ ３７５４．８４ 跌 ２３６．９４點╱５．９４％
﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１０８．１０，歐元兌美元１．０９５
19/03/2020 07:46
《日出而作》道指插千三點失兩萬，紐油險守廿美元，歐央行勁買債
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 １９８９８．９２ 跌 １３３８．４６點╱６．３０％
標普５００ ２３９８．１０ 跌 １３１．０９點╱５．１８％
納斯達克 ６９８９．８４ 跌 ３４４．９４點╱４．７０％
倫敦富時１００ ５０８０．５８ 跌 ２１４．３２點╱４．０５％
法蘭克福ＤＡＸ ８４４１．７１ 跌 ４９７．３９點╱５．５６％
巴黎ＣＡＣ４０ ３７５４．８４ 跌 ２３６．９４點╱５．９４％
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