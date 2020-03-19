【業績之後】高盛：騰訊上季業績符預期，降目標至４８８元籲買入

《經濟通通訊社１９日專訊》高盛發表研究報告表示，騰訊（００７００）去年第四季非通

用會計準則每股盈利２﹒６４元人民幣，按年升２８％，收入達１０５８億元人民幣，按年升

２５％，業績表現符合預期，該行維持其２０２０－２２年每股盈利預測大致不變，將公司目標

價由４９０元輕微下調至４８８元，但維持「買入」評級。

報告指，騰訊去年第四季遊戲收入按年升２５％至３０３億元人民幣，其中手遊收入按年升

３７％至２６０億元人民幣，預計今年手遊收入按年增長３４％，倘撇除整合Ｓｕｐｅｒｃｅｌ

ｌ的因素，則按年升２３％，主要受惠《地下城與勇》及《英雄聯盟》手遊版推出，而《英雄聯

盟：激鬥峽谷》將會成為今年下半年至明年的主要增長動力。

該行又認為，長遠而言，預期騰訊於本地市場將可持續鞏固其領導地位，並透過孵化遊戲擴

展國際市場，預計國際市場的網絡遊戲收入佔比將由去年的１４％，進一步提升至２３％。

（ｂｉ）



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