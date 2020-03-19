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即市新聞

19/03/2020 13:04

【業績之後】交銀：疫情有利騰訊遊戲營收或創新高，目標４６５元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》交銀國際發表報告表示，騰訊（００７００）去年第四季調整
後每股收益為２﹒６５元（人民幣．下同），按年升２９％，按季升４％，較該行預期高
６﹒５％，而期內收入１０５８億元，按年增長２５％，按季升９％，亦超出市場及該行預測２
％及２﹒５％，主要受惠於好於預期的金融、雲收入及閱文ＩＰ運營收入，重申其「買入」投資
評級，目標價４６５港元。
　　報告指，新冠肺炎疫情爆發，有利騰訊遊戲業務，遊戲營收可能會創歷史新高，１月王者榮
耀流水或達４０－５０億元，而和平精英２月Ａｐｐ　Ａｎｎｉｅ暢銷榜亦排名第一。此外，數
字內容訂閱受惠於用戶時長增加和旺季影響，而企業微信、騰訊會議和醫療產品亦可快速獲客。
不過，負面影響方面，市場不確定性或將導致廣告收入下降，同時線下消費減少影響支付收入，
以及雲業務延期短期內將影響收入確認。
　　交銀又預計，騰訊２０２０年第一季收入為１０２６億元，按年增長２０％，低於原２７％
的增長預期，以反映上述短期下行風險，並料調整後每股收益將按年增６％，淨利潤率為
２２％。騰訊２Ｂ業務疫情結束後有望迅速恢復，廣告業務表現優於市場。（ｂｉ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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