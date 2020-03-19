【企業盈警】新威斯頓（０８２４２）料去年盈轉虧損２１００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》新威斯頓（０８２４２）對未經審核綜合管理帳目作初步審閱

，預計截至去年１２月底止年度虧損約２１００萬元，而上年同錄得股東應佔溢利約１５００萬

元。

盈轉虧，主要受累應收貸款及其應計利息約３０００萬元；及應收帳款約１００萬元的減值

虧損淨額增加所產生的預期信貸虧損。

預期將於本月２３日前後批准及公布相關業績。（ｎｓ）

