【企業盈警】新威斯頓（０８２４２）料去年盈轉虧損２１００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》新威斯頓（０８２４２）對未經審核綜合管理帳目作初步審閱
，預計截至去年１２月底止年度虧損約２１００萬元，而上年同錄得股東應佔溢利約１５００萬
元。
盈轉虧，主要受累應收貸款及其應計利息約３０００萬元；及應收帳款約１００萬元的減值
虧損淨額增加所產生的預期信貸虧損。
預期將於本月２３日前後批准及公布相關業績。（ｎｓ）
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