港股跌幅擴大至１０００點穿２１３００，道期挫逾８００點

《經濟通通訊社１９日專訊》道指期貨跌幅擴大挫逾８００點，港股跟隨向下，恆生指數新

報２１２９１，跌１０００點或跌４﹒４９％，主板成交７０７﹒３９億元。

國企指數報８３４６，跌５﹒１６％或跌４５４點。

即月期指新報２１１６８，跌８３５點，低水１２４點。即月國指期貨報８３１９，跌

３７７點，低水２７點。

上證綜合指數報２６６６，跌６２點或跌２﹒２９％，成交１５７９﹒３８億元人民幣。

深證成分指數報９８０９，跌２２０點或跌２﹒２０％，成交２３６８﹒９６億元人民幣。

匯豐控股（００００５）現價跌０﹒８９８％，報４４﹒１５０元；成交約２３３５萬股，

涉資１０﹒３１億元。騰訊控股（００７００）跌１﹒９１６％，報３２７﹒６００元。中國移

動（００９４１）挫６﹒１４８％，報４５﹒８００元。友邦保險（０１２９９）插水

５﹒９０５％，報６０﹒５５０元。建設銀行（００９３９）跌１﹒８３３％，報５﹒８９０元

。工商銀行（０１３９８）跌３﹒５７９％，報４﹒８５０元。國壽（０２６２８）急瀉

１１﹒５３８％，報１１﹒９６０元。平保（０２３１８）跌６﹒１１１％，報６９﹒９００元

。香港交易所（００３８８）跌５﹒８６１％，報２０８﹒８元。

道期跌幅擴大，最新挫８０５點或４０５％，報１９０４８。（ｅｃ）

