港股跌幅擴大至１０００點穿２１３００，道期挫逾８００點

《經濟通通訊社１９日專訊》道指期貨跌幅擴大挫逾８００點，港股跟隨向下，恆生指數新
報２１２９１，跌１０００點或跌４﹒４９％，主板成交７０７﹒３９億元。
國企指數報８３４６，跌５﹒１６％或跌４５４點。
即月期指新報２１１６８，跌８３５點，低水１２４點。即月國指期貨報８３１９，跌
３７７點，低水２７點。
上證綜合指數報２６６６，跌６２點或跌２﹒２９％，成交１５７９﹒３８億元人民幣。
深證成分指數報９８０９，跌２２０點或跌２﹒２０％，成交２３６８﹒９６億元人民幣。
匯豐控股（００００５）現價跌０﹒８９８％，報４４﹒１５０元；成交約２３３５萬股，
涉資１０﹒３１億元。騰訊控股（００７００）跌１﹒９１６％，報３２７﹒６００元。中國移
動（００９４１）挫６﹒１４８％，報４５﹒８００元。友邦保險（０１２９９）插水
５﹒９０５％，報６０﹒５５０元。建設銀行（００９３９）跌１﹒８３３％，報５﹒８９０元
。工商銀行（０１３９８）跌３﹒５７９％，報４﹒８５０元。國壽（０２６２８）急瀉
１１﹒５３８％，報１１﹒９６０元。平保（０２３１８）跌６﹒１１１％，報６９﹒９００元
。香港交易所（００３８８）跌５﹒８６１％，報２０８﹒８元。
道期跌幅擴大，最新挫８０５點或４０５％，報１９０４８。（ｅｃ）