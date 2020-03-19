【大熊來了】環球市場恐慌升級，印尼股市跌５％再觸熔斷

《經濟通通訊社１９日專訊》歐美新冠肺炎確診個案持續飆升，市場恐慌情緒升溫，美股道
期目前跌約７５０點，亞太區主要股市今天續受壓，印尼股市跌５％，低見４１０８點，觸發暫
停交易３０分鐘。
日本股市先升後跌，日經平均指數半日收報１６６０２點，下跌１２４點，跌幅０﹒７％。
台灣加權指數最新挫６﹒０８％。南韓ＫＯＳＰＩ指數最新插８﹒１２％。
港股目標報２１４２６，跌８６４點或跌３﹒８８％。（ｃａ）
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