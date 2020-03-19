【全球放水】冰島及巴西央行減息半厘

《經濟通通訊社１９日專訊》冰島央行繼上周三（１１日）緊急減息後，上日（１８日）再
宣布減息半厘，指標利率由２﹒２５厘下調至１﹒７５厘，同時將逆周期緩衝資本比率由２％降
至零，兩次合共減息１厘。
另外巴西央行亦宣布減息半厘，符合市場預期，基準利率下調至３﹒７５厘，預計短期內都
不會再調整基準利率水平，不過央行將因應市場變化再作出決定。（ａｌ）
|生財有道18/03/2020
【大熊來了】美股三大指數期貨再度熔斷 港股收瀉971點
|生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
|FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
|生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
|中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
|生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰