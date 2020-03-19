【全球放水】冰島及巴西央行減息半厘

《經濟通通訊社１９日專訊》冰島央行繼上周三（１１日）緊急減息後，上日（１８日）再

宣布減息半厘，指標利率由２﹒２５厘下調至１﹒７５厘，同時將逆周期緩衝資本比率由２％降

至零，兩次合共減息１厘。

另外巴西央行亦宣布減息半厘，符合市場預期，基準利率下調至３﹒７５厘，預計短期內都

不會再調整基準利率水平，不過央行將因應市場變化再作出決定。（ａｌ）

