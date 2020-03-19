《經濟通通訊社１９日專訊》歐洲央行周三（１８日）表示，將推出７５００億歐元的臨時
資產購買計劃，應對日益升級的新冠肺炎疫情。
緊急抗疫購債計劃將延續到今年底，並將包括符合現有購債計劃條件的所有資產類別，包括
希臘債券、非金融商業票據，同時將靈活實施計劃。
不過如果新冠肺炎危機已經過去，央行管理委員會便會終止計劃下的資產購買，但無論如何
都不會在年底前終止。
央行亦將通過調整抵押框架的主要風險參數，放寬抵押標準，將根據需要增加計劃的規模和
組成，亦將考慮修訂某些自設的量化寬鬆限制。（ａｌ）
19/03/2020 08:17
【全球放水】歐洲央行宣布７５００億歐元債券購買計劃應對疫情
《經濟通通訊社１９日專訊》歐洲央行周三（１８日）表示，將推出７５００億歐元的臨時
資產購買計劃，應對日益升級的新冠肺炎疫情。
緊急抗疫購債計劃將延續到今年底，並將包括符合現有購債計劃條件的所有資產類別，包括
希臘債券、非金融商業票據，同時將靈活實施計劃。
不過如果新冠肺炎危機已經過去，央行管理委員會便會終止計劃下的資產購買，但無論如何
都不會在年底前終止。
央行亦將通過調整抵押框架的主要風險參數，放寬抵押標準，將根據需要增加計劃的規模和
組成，亦將考慮修訂某些自設的量化寬鬆限制。（ａｌ）
|生財有道18/03/2020
【大熊來了】美股三大指數期貨再度熔斷 港股收瀉971點
|生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
|FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
|生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
|中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
|生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰