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19/03/2020 08:56

《中美關係》中美疫情口水戰升級，特朗普指美國沒有獲及時通報

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中美疫情口水戰升級，美國總統特朗普周三（１８日）表示中
方本應該更早向全球發出警報，並駁斥使用「中國病毒」字眼並非種族主義的行為。
　　特朗普揚言，顯然美國沒有得到及時的通報。如果華府更早獲得通報，將會有所幫助，但新
冠肺炎病毒來自中國，這毫無疑問，亦無人質疑。
　　特朗普亦強調這不是種族主義，因為病毒的確來自中國，源頭可以追溯至武漢。（ａｌ）（
ｚｚ）

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