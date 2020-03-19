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19/03/2020 09:41

【新冠肺炎】傳華府料疫情將持續最少一年半

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《紐約時報》上日引述白宮內部文件報道指，華府預料新冠
肺炎疫情大流行將持續最少一年半。
　　長達一百頁的文件亦指出，美國可能出現多於一波的疫情，美國物資或會出現普遍性短缺，
令醫療保障系統造成沉重壓力。另外州政府的基礎設施及通訊將承受強大壓力，增加獲取疫情資
訊的難度。
　　報道又指，總統特朗普早前宣佈美國進入緊急狀態，相信文件就是推出多項措施的依據。（
ａｌ）

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