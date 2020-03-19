【全球放水】日本央行：額外購買１萬億日圓日本公債

《經濟通通訊社１９日專訊》日本央行今日宣布，額外購買１萬億日圓的日本公債，包括

２０００億日圓的１至３年期債券，３０００億日圓的３至５年期債券，４０００億日圓的

５至１０年期債券，１０００億日圓的１０至２５年期債券。

另外日本央行公布１月會議記錄，有官員警告央行必須通過加強與政府財政政策合作，應對

衰退危機，亦有官員警告央行必須謹慎衡量擴大超寬鬆貨幣政策的利弊。（ａｌ）

