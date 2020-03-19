【全球放水】澳洲央行再減息四分一厘至０﹒２５％

《經濟通通訊社１９日專訊》澳洲央行今日宣布，再減四分一厘至０﹒２５％，將由周五（

２０日）在二級市場開始購買９００億澳元國債，三年期公債收益率目標調整至約

０﹒２５％。

央行又指，在充分就業取得進展前，不會提高隔夜拆款利率目標，並相信通脹率將可持續地

保持在２至３％的目標區間內。央行將為銀行系統提供定期融資安排，特別為中小企提供信貸支

持。（ａｌ）

