【大熊來了】摩通料美國第二季國內生產總值收縮１４％

《經濟通通訊社１９日專訊》據《紐約時報》引述摩根大通最新報告報道指，美國第二季國

內生產總值（ＧＤＰ）可能收縮１４％，遠超２００８年第四季金融危機時經濟收縮８﹒４％。

另外今年美國經濟將收縮１﹒５％，失業率於今年年中將升至６﹒２５％，及後回落至約

５﹒２５％。

不過摩通的預計已假計聯儲局將繼續尋找方法支撐經濟，以及華府和國會提供１萬億美元財

政支持，故是至今最悲觀的預測之一。（ａｌ）

