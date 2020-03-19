【大熊來了】摩通料美國第二季國內生產總值收縮１４％

《經濟通通訊社１９日專訊》據《紐約時報》引述摩根大通最新報告報道指，美國第二季國
內生產總值（ＧＤＰ）可能收縮１４％，遠超２００８年第四季金融危機時經濟收縮８﹒４％。
另外今年美國經濟將收縮１﹒５％，失業率於今年年中將升至６﹒２５％，及後回落至約
５﹒２５％。
不過摩通的預計已假計聯儲局將繼續尋找方法支撐經濟，以及華府和國會提供１萬億美元財
政支持，故是至今最悲觀的預測之一。（ａｌ）
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