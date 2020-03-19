【全球放水】韓國推５０萬億韓元救濟措施，央行購１﹒５萬億元債

《經濟通通訊社１９日專訊》韓國政府今日首次召開疫情緊急會議，據總統文在寅的講話內

容，政府將針對中小企、自僱人士、夫妻宣布規模達５０萬億韓元的救濟措施，另外針對失業，

考慮採取額外措施。

今次其他措施包括新增利率為１﹒５％的１２萬億韓元資金，為中小企提供流動性，為二線

金融機構在內的金融企業，如儲蓄銀行、保險公司、信用卡公司延長債務期限、暫停支付利息，

減輕中小企負擔。

另外韓國央行發表聲明指，將購買合共１﹒５萬億韓元國債，包括三年、五年和十年期國債

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