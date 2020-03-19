【企業盈警】浩澤淨水（０２０１４）料年度盈轉虧６至７億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》浩澤淨水（０２０１４）預料２０１９年１２月３１日止之年

度業績中，將錄得虧損６至７億元（人民幣．下同），而２０１８年同期則錄得純利１﹒３４３

億元。

公司解釋，錄得虧損主要由於聯營及附屬公司業務表現欠佳，及對其未來預測關鍵假設的調

整導致就於聯營的投資及附屬商譽計提減值；金融資產減值撥備增加；整體經濟受到影響及行業

競爭導致終端客戶終止服務增加而產生創收資產的撇銷及損失增加；由於經濟及疫情影響對經銷

商現金流帶來負面衝擊，應收款項逾期增加導致撥備增加；於２０１９財年借貸增加導致融資成

本增加。

另外，公司公告指受疫情影響，在線雲簽約訂單供不應求，集團積極推進布局線上雲業務，

增加線上客戶服務專線、工程師線上解疑、客戶線上簽單確保服務體系正常運轉，線上進行團拜

會、培訓會、招商會等活動。除了傳統的大型企事業單位，如招商銀行、建設銀行等，醫療衛生

機構和教育培訓機構兩大消費場景的需求量也突顯激增，浩澤品牌、解決方案和獨創「ＡＰＯ＋

」淨水技術，尤其是臭氧消毒殺菌技術的在淨水器的使用，獲得人流量大、使用頻次高的醫療及

教育機構的充分認可。

董事會認為，從較長遠看，新型冠狀病毒疫情的爆發在未來可能令消費者對健康環保的認知

將再次升級，並更加重視防護產品以及具備消殺功能的淨水和空氣淨化設備對防疫及保持日常健

康生活的積極作用，從而預料有機會對集團業務的長遠發展產生潛在積極影響。（ｕｌ）

