港股失二萬二關，現報２１９４７點挫３４４點，國指跌１７７點

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股急跌，亞洲股市今早普遍低走，恆指今早低開７０點

之後跌幅開始擴大，盤中失守二萬二關口，低見２１９３２點，重磅股中移動（００９４１）、

友邦（０１２９９）跌幅顯著，而中國平安（０２３１８）跌近４％，低見７１元且創下逾一年

低位。另外，沙特能源部表示，數月內維持油產每日１２３０萬桶水平，油價回吐拖累「三桶油

」發展，中石油（００８８３）更跌逾６％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６７％，報４４﹒２５元；港交所

（００３８８）跌２﹒５２％，報２１６﹒２元；騰訊控股（００７００）升０﹒４２％，報３

３５﹒４元；中移動（００９４１）跌２﹒８７％，報４７﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌

１﹒５５％，報６３﹒３５元。

現時，恆生指數報２１９４７點，跌３４４點或跌１﹒５４％，主板成交２１５﹒２４億元

。國企指數報８６２３點，跌１７７點或跌２﹒０２％。

上證綜合指數報２７０９點，跌１９點或跌０﹒７０％，成交５２２﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報９９５９點，跌７０點或跌０﹒７０％，成交８４６﹒２４億元人民幣。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國人壽（０２６２８） １２﹒６８元 跌６﹒２１％

中海油 （００８８３） ６﹒４５元 跌６﹒１１％

金沙中國（０１９２８） ２６﹒３０元 跌５﹒２３％

長江基建（０１０３８） ４２﹒２５元 跌４﹒９５％

中國平安（０２３１８） ７１﹒４０元 跌４﹒１０％

九倉置業（０１９９７） ３０﹒３０元 跌３﹒８１％

太古Ａ （０００１９） ５０﹒１０元 跌３﹒７５％

長實集團（０１１１３） ３５﹒９５元 跌３﹒２３％

中國移動（００９４１） ４７﹒２５元 跌３﹒１８％

銀河娛樂（０００２７） ３９﹒２５元 跌３﹒０９％

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（ｕｌ）

