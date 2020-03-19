  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2020 09:32

《異動股》騰訊升逾２％，去年多賺１９％至９３３億人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）公布截至去年底止全年業績，純利為９３
３﹒１億元人民幣，按年升１９％。該股現價升２﹒１％，報３４１元；成交約２４１萬股，涉
資８﹒２６億元，主動沽盤５７％。
　　期內收入３７７２﹒８９億元人民幣，按年升２１％，營業盈利升１８％至１１８６﹒９４
億元人民幣。
　　高盛報告將騰訊目標價４９０元降至４８８元，維持買入評級；麥格理將目標價由４３０元
降至４０３元，維持跑贏大市評級。
　　現時，恆生指數報２２３０２，升１１點或升０﹒０５％，主板成交４１﹒４９億元。國企
指數報８７６９，跌３１點或跌０﹒３５％。
　　上證綜指報２７２２，跌５點或跌０﹒２２％，成交４０﹒６２億元人民幣。深證成指報１
００２３，跌６點或跌０﹒０６％，成交４９﹒０８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　３４１﹒００元　　　升２﹒１０％
　　閱文集團（００７７２）　　　３０﹒１０元　　　升２﹒０３％
　　網龍　　（００７７７）　　　１６﹒８０元　　　升６﹒４６％
　　美圖公司（０１３５７）　　　　１﹒５２元　　　升２﹒０１％
　　美團點評（０３６９０）　　　７６﹒００元　　　升０﹒６０％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１７５﹒９０元　　　升１﹒６８％　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道18/03/2020
【大熊來了】美股三大指數期貨再度熔斷 港股收瀉971點
生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
生財有道18/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：匯控45元可首注吸納
中國故事18/03/2020
《京城近觀》境外「倒灌」成新憂 病例瞞報惹眾怒
生財有道18/03/2020
美股大調整 新手入市指南 黃國英：不要選錯主題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Gimmick Easy 出售口罩福袋

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金