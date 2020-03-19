《異動股》騰訊升逾２％，去年多賺１９％至９３３億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊（００７００）公布截至去年底止全年業績，純利為９３

３﹒１億元人民幣，按年升１９％。該股現價升２﹒１％，報３４１元；成交約２４１萬股，涉

資８﹒２６億元，主動沽盤５７％。

期內收入３７７２﹒８９億元人民幣，按年升２１％，營業盈利升１８％至１１８６﹒９４

億元人民幣。

高盛報告將騰訊目標價４９０元降至４８８元，維持買入評級；麥格理將目標價由４３０元

降至４０３元，維持跑贏大市評級。

現時，恆生指數報２２３０２，升１１點或升０﹒０５％，主板成交４１﹒４９億元。國企

指數報８７６９，跌３１點或跌０﹒３５％。

上證綜指報２７２２，跌５點或跌０﹒２２％，成交４０﹒６２億元人民幣。深證成指報１

００２３，跌６點或跌０﹒０６％，成交４９﹒０８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ３４１﹒００元 升２﹒１０％

閱文集團（００７７２） ３０﹒１０元 升２﹒０３％

網龍 （００７７７） １６﹒８０元 升６﹒４６％

美圖公司（０１３５７） １﹒５２元 升２﹒０１％

美團點評（０３６９０） ７６﹒００元 升０﹒６０％

阿里巴巴（０９９８８） １７５﹒９０元 升１﹒６８％

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（ｎｓ）

