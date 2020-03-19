【抗疫維穩】商務部：提高復工復產效率，推動防疫物資出口

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》商務部外貿司一級巡視員江帆表示，隨著

疫情的蔓延，人員國際往來、國際物流運輸可能都會受到影響。全球產業鏈供應鏈環環相扣，疫

情確實對上下游產業、全球產業鏈供應鏈產生一定的影響。

商務部將密切跟蹤疫情發展和國際經濟形勢的變化，兼顧疫情防控和對外經貿合作，精準施

策，有針對性地打通用工、資金、原材料供應的「堵點」，提高復工復產效率。同時，加強國際

合作，推動防疫物資出口，繼續提供力所能及的幫助，支持有關國家抗擊疫情，共同維護全球產

業鏈供應鏈暢通運轉。

