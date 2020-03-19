  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2020 16:11

【抗疫維穩】商務部：提高復工復產效率，推動防疫物資出口

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》商務部外貿司一級巡視員江帆表示，隨著
疫情的蔓延，人員國際往來、國際物流運輸可能都會受到影響。全球產業鏈供應鏈環環相扣，疫
情確實對上下游產業、全球產業鏈供應鏈產生一定的影響。
　　商務部將密切跟蹤疫情發展和國際經濟形勢的變化，兼顧疫情防控和對外經貿合作，精準施
策，有針對性地打通用工、資金、原材料供應的「堵點」，提高復工復產效率。同時，加強國際
合作，推動防疫物資出口，繼續提供力所能及的幫助，支持有關國家抗擊疫情，共同維護全球產
業鏈供應鏈暢通運轉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS19/03/2020
【FOCUS】全球資產泥沙俱下搶美元 侵侵「中國病毒」藏殺機
生財有道19/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊320元值博率高
生財有道19/03/2020
港股跌幅擴大至1000點 道期挫逾800點
生財有道18/03/2020
【大熊來了】美股三大指數期貨再度熔斷 港股收瀉971點
生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Gimmick Easy 出售口罩福袋

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金