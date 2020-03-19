《午市前瞻》恐慌性拋售只是開始，港股或下試２１０００點

《經濟通通訊社１９日專訊》港股半日上演過山車，被美股期貨舞高弄低，隨美期回落而一

度急瀉逾１１００點，再創逾三年新低，半日低收９４６點，失守２２０００關。

隔晚美股道指挫逾１０００點失兩萬關，惟美期在亞洲早段略為反彈，恆指今早僅低開７０

點報２２２２１，隨後更一度倒升８９點至２２３８０。不過，隨著美期及Ａ股倒跌，港股形勢

急轉直下，且市場恐慌情緒激增，一度直插１１５２點，跳水至２１１３９點，創２０１６年７

月１２日以來最低，及後跌勢略為喘穩，曾收窄跌幅至約６００點，尾市再加大跌勢，中午收瀉

９４６點或跌４﹒２５％，報２１３４４；主板成交１０２１﹒４４億元，較上日同期大增約６

０％。國企指數略為跑輸，低收４﹒９４％或跌４３４點，至８３６６。

值得留意的是，上日（１８日）捨港股而去、減慢淨流入的北水，重新增持港股，半日已淨

流入７３﹒７７億元，較昨日全日多出２７﹒３４％。

Ａ股方面，仍然較港股硬淨，滬綜指半日收低２﹒１４％，報２６７０；深成指走低１﹒９

３％，至９８３６；兩市半日成交４９２８億元人民幣，較上日同期增加５﹒６％。



＊騰訊匯控內銀力撐大市，瑞聲翻生逆市漲近２％＊



港股半日逾１７００隻股份下跌，５０隻藍籌４９隻向下。雖然大市連續兩日急插，惟資金

沽貨對象不同。本地地產、收租及公用股成為今日捱沽對象。

長和系的股份在藍籌股中跌幅居前，長建（０１０３８）績後被大行下調目標價，股價一度

勁滑近１２％，至３９﹒２元，創近６新低，半日仍失守４０元，報３９﹒５５元，跌幅１１﹒

０２％。長和（００００１）、長實（０１１１３）今日放榜，跌幅尾隨其後，分別跌９﹒１２

％及８﹒８８％，至４５﹒３５元及３３﹒８５元。至於與長建一同上日收市後放榜的電能（０

０００６），同樣被大行降目標價，股價瀉６﹒７３％，報４７﹒１元。

新世界發展（０００１７）滑７﹒３７％，報７﹒５４元；恆隆（００１０１）低收６﹒８

８％，報１４﹒０８元；領展（００８２３）再跌６﹒５１％，報６６﹒０５元；中電（０００

０２）降５﹒７６％，報７０﹒３元。

國壽（０２６２８）繼上日急插近７％後，今日仍未止跌，一度大幅下插近１４％，至１１

﹒６４元，創逾１１年低，半日收報１２﹒０４元，插水１０﹒９５％。平保（０２３１８）不

能獨善其身，跟跌５﹒９１％，報７０﹒０５元。

不過，雖然內險失守，惟內銀仍竭力護盤。建行（００９３９）、中行（０３９８８）、工

行（０１３９８）、分別僅跌１﹒８３％、３﹒１９％、３﹒７８％，已屬跑贏大市，報５﹒８

９元、２﹒７３元、４﹒８４元。；交行（０３３２８）跌幅較大，滑５﹒６１％，報４﹒２１

元。

護盤的同樣有騰訊（００７００），其上日收市後公布符預期的業績，惟大行仍普遍調低目

標價，騰訊曾低見３２５﹒２元，挫近３％，惟半日僅微跌０﹒９６％，報３３０﹒８元。匯控

（００００５）據報推遲裁員及縮表計劃，但股價仍相對靠穩，軟１﹒０１％，報４４﹒１元。

至於上日重傷的手機孖寶，今日則有資金流入。瑞聲（０２０１８）成為唯一上升的藍籌股

，半日高收１﹒６３％，報３７﹒５元，主動買盤比率達５５％。舜宇光學（０２３８２）主動

買盤比率亦有５６％，輕微低收１﹒１９％，報９１﹒３元。

另外，重磅股中移動（００９４１）今午放榜，績前跌６﹒０５％，報４５﹒８５元。聯通

（００７６２）及中電信（００７２８）分別於下周一、二放榜，半日分別收挫逾７％。



＊多隻內房勁瀉逾一成，鐵塔績後穿去年１２月低位＊



其他焦點板塊方面，早前有傳多隻內房本月有債券到期，內房股再成箭靶。恆大（０３３３

３）、龍光地產（０３３８０）、中國金茂（００８１７）、旭輝（００８８４）跌１０﹒０４

％，報４﹒０３元、融創中國（０１９１８）全線滑約１０％；藍籌碧桂園（０２００７）及華

潤置地（０１１０９）分別挫近８％，現金流較高的中海外（００６８８）跌幅相對較少，半日

低收４﹒１２％，報２２﹒１元。

國際油價急挫，紐約期油隔晚險守２０美元，創逾１８年低位。中海油（００８８３）重挫

７﹒４２％，報６﹒３６元；中石化（００３８６）跟跌６﹒０７％，報３﹒２５元；中石油（

００８５７）低收３﹒９％，報２﹒２２元。

雖然油價低處未算低，但航空股受累疫情及經濟影響方難有起色。中資三大航企２月旅客周

轉量均按年大減逾八成，南航（０１０５５）半日急降１２﹒１３％，報２﹒９７元；國航（０

０７５３）低飛８﹒９３％，報５﹒３元；東航（００６７０）亦降落８﹒３９％，報２﹒６２

元。

至於早前被視為強勢的５Ｇ股亦要捱沽，鐵塔（００７８８）績後被部分大行唱淡，曾急插

１０％至１﹒５１元，跌穿去年１２月的低位，半日收報１﹒５３元，跌幅８﹒９３％。長飛光

纖光纜（０６８６９）瀉７﹒８６％，報１３﹒３６元；中興（００７６３）未止跌，滑７﹒４

９％，報１８﹒６４元。京信通信（０２３４２）今日放榜，績前軟４﹒４７％，報２﹒７８元

。



＊連敬涵：阿里巴巴再創新低，現值搏率不高＊



隔晚油價暴跌，美股再觸及第四次斷熔，港股本日輕微低開７０點後，繼續跟隨美股期貨插

水，半日最多插１１５２點。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵對《經濟通通訊社》表示，本

日股市大跌主要原因是上日美國新增確診人數逾２７００宗，感染人數逼近五位數，料當地疫情

將進一步擴散，市場恐慌情緒激增。他指出，本日已跌穿此前２１４００的支持，目前港股已沒

有支持位，進一步試下２１０００點機會很大，恐慌性拋售現階段仍只是開始。雖目前港股已到

嚴重超賣水平，惟受外圍氣氛拖累，且上證指數亦跌到此前的疫情底，港股難有反彈。

本日阿里巴巴隨市跌破１７０元關口，連敬涵認為，目前阿里巴巴的值博率不大，倒不如分

注低位吸納騰訊。他表示，騰訊上日公布的業績算中規中矩，而且該股是藍籌重磅股，反彈力度

會較阿里巴巴大。建議可跟隨大市變幅，分多注買入，大概港股跌千點就可以吸納一注。

（ｆｚ、ｋｌ）

