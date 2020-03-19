【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾１６７億人幣，買騰訊建行沽舜宇小米

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股道指收市瀉１３３８點，失守二萬點關後，今日指數

期貨亦未見反彈。恆指今日反覆向下，曾創逾４４個月最低。恆指低開７０點後，曾倒升８８點

，一度高見２２３８０點；之後美股指數期貨顯著向下，港股沽盤湧現，恆指曾挫１１５２點低

見２１１３９點，創２０１６年７月１２日以來新低。午後跌幅持續收窄，恆指曾僅跌３２１點

，最終收報２１７０９點，跌５８２點或２﹒６％。

按額度計算，北水全日淨流入１６７﹒１億元人民幣，增加１３７﹒３％。北水淨買入最多

的個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、滙豐控股（００００５）；

淨賣出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１９１０﹒５３億元增加１５％。其中港股通成交４６３﹒４億元，佔總成交

２４﹒３％。



＊北水落力掃騰訊，流入近２７億＊



騰訊去年純利升兩成符合預期，午後由跌轉升支撐大市，收升２﹒６９％，報３４３元；獲

北水熱情掃貨，淨流入２６﹒８２億元。

建行軟０﹒６７％，報５﹒９６元；匯控升０﹒１１％，報４４﹒６元；北水分別流入２６

﹒１３億元及７﹒８億元。

舜宇光學升２﹒５４％，報９４﹒７５元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額８１９４萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２６﹒８２

建設銀行 （００９３９） ２６﹒１３

滙豐控股 （００００５） ７﹒８０

中國人壽 （０２６２８） ６﹒５６

工商銀行 （０１３９８） ６﹒０９



淨沽出最多港股：

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒８２

小米集團 （０１８１０） －０﹒０１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

