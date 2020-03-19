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19/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾１６７億人幣，買騰訊建行沽舜宇小米

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股道指收市瀉１３３８點，失守二萬點關後，今日指數
期貨亦未見反彈。恆指今日反覆向下，曾創逾４４個月最低。恆指低開７０點後，曾倒升８８點
，一度高見２２３８０點；之後美股指數期貨顯著向下，港股沽盤湧現，恆指曾挫１１５２點低
見２１１３９點，創２０１６年７月１２日以來新低。午後跌幅持續收窄，恆指曾僅跌３２１點
，最終收報２１７０９點，跌５８２點或２﹒６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６７﹒１億元人民幣，增加１３７﹒３％。北水淨買入最多
的個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、滙豐控股（００００５）；
淨賣出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１９１０﹒５３億元增加１５％。其中港股通成交４６３﹒４億元，佔總成交
２４﹒３％。

＊北水落力掃騰訊，流入近２７億＊

　　騰訊去年純利升兩成符合預期，午後由跌轉升支撐大市，收升２﹒６９％，報３４３元；獲
北水熱情掃貨，淨流入２６﹒８２億元。
　　建行軟０﹒６７％，報５﹒９６元；匯控升０﹒１１％，報４４﹒６元；北水分別流入２６
﹒１３億元及７﹒８億元。
　　舜宇光學升２﹒５４％，報９４﹒７５元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額８１９４萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２６﹒８２
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　２６﹒１３
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　　７﹒８０
　　中國人壽　　　　（０２６２８）　　　　　　６﹒５６
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　６﹒０９

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒８２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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